Camioneta queda incrustada en el muro de una casa tras accidente en colonia Sitraplast de SPS

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 2 de agosto en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula, donde el conductor de una camioneta tipo pickup impactó contra el muro de una vivienda.
Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana cuando el vehículo se desplazaba en dirección de norte a sur por el bulevar que conecta con la colonia Stibys.
De acuerdo con el reporte, el conductor aparentemente perdió el control del volante y terminó chocando contra una gran roca ubicada frente a una vivienda, antes de impactar contra la propiedad.
Vecinos del sector indicaron que la roca habría evitado que la camioneta golpeara directamente la casa donde residen dos adultos mayores.
Víctor Asturias, de 87 años, propietario de la vivienda afectada, relató que la enorme piedra ubicada frente a su casa habría impedido que el vehículo ingresara de manera frontal a la vivienda.
Según el adulto mayor, de no haber sido por la roca, el impacto pudo haber provocado una tragedia para él y su esposa, quienes se encontraban dentro del inmueble.
Tras el choque, la camioneta comenzó a incendiarse, pero el fuego fue controlado rápidamente por las personas que se encontraban en el lugar.
El fuerte impacto también provocó daños en el cerco de la vivienda, derribó algunos árboles y ocasionó afectaciones en la propiedad de la familia Asturias.
La Policía de Tránsito informó que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas fallecidas ni habitantes de la vivienda lesionados.
El conductor de la camioneta resultó con lesiones leves en el rostro y fue trasladado a un centro asistencial de San Pedro Sula para recibir atención médica.
De manera preliminar, se informó que el motorista habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para confirmar las causas del hecho.
Familiares del conductor indicaron que asumirán la responsabilidad por los daños ocasionados. Mientras tanto, las autoridades continúan con el proceso de investigación para establecer las circunstancias del accidente.