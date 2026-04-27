Bienes de Magdaleno Meza valorados en L120 millones quedaron destruidos

Marlon Duarte, abogado penalista, consideró que la Oabi no tiene el presupuesto ni la capacidad para administrar bienes y, por ende, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían emitir órdenes de aseguramiento con la prohibición de celebrar actos y contratos, porque cuando regresan las propiedades, están completamente destruidas.“No existe capacidad logística para todo lo que aseguran e incautan; esa ley de privación de dominio es irracional, y no es que se tiene que derogar, sino reformar, porque basta con una medida de no celebrar actos y contratos para que la persona encargada del bien siga administrándolo y de esa manera cuidarlo”, apuntó.