Militante de Libre a diputada Scherly Arriaga: "Usted es la más odiada"

SAN PEDRO SULA

Una militante del partido Libertad y Refundación (Libre) lanzó fuertes críticas contra la dirigencia durante la asamblea municipal realizada el sábado en San Pedro Sula, asegurando que la falta de unidad y el distanciamiento de las bases fueron factores que contribuyeron a la derrota electoral del partido en las pasadas elecciones generales 2025. La reunión contó con la participación de dirigentes, exdiputados y de actuales congresistas como Scherly Arriaga, ante quienes la simpatizante tomó la palabra para expresar su inconformidad con el rumbo que, a su juicio, tomó el partido.

Durante su intervención, la militante afirmó que los dirigentes se alejaron de la base y aseguró que quienes trabajaron en las calles durante las campañas fueron olvidados una vez que Libre llegó al poder.

"Perdimos porque nos enfermamos de poder", expresó la participante, al señalar que las divisiones internas y los conflictos entre distintos grupos debilitaron al partido. Asimismo, sostuvo que las diferencias entre dirigentes permitieron que sus adversarios políticos recuperaran espacios, al tiempo que insistió en que la militancia fue relegada durante el período en que Libre estuvo en el gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Usted es la más odiada"

Uno de los momentos más tensos de la asamblea ocurrió cuando la militante se dirigió directamente a la diputada Scherly Arriaga y le manifestó: "Scherly, me disculpa, pero usted es la más odiada entre nosotros". Acto seguido, aclaró que sus palabras no respondían a un asunto personal, sino al descontento que, según ella, existe entre parte de la militancia. La simpatizante añadió que la congresista "tuvo todo el poder para ayudar a la militancia" y afirmó que "nunca la ayudó", cuestionando el papel desempeñado por algunos dirigentes durante el tiempo que Libre estuvo en el gobierno.