Identifican a los hombres ultimados a balazos en un barrio de Catacamas, Olancho

Olancho

Los dos hombres que murieron en un hecho violento la tarde de ayer sábado en el barrio La Trinidad, del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho, han sido identificados.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Arnold Steven Ávila, de 29 años, y José Noé Campos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los dos hombres se encontraban sentados en la entrada de una vivienda cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera reiterada. Tras cometer el ataque, los hechores huyeron rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector, alarmados por la ráfaga de disparos, alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencia 911. Minutos después, una patrulla policial arribó a la escena para acordonar el área e investigar el crimen.

Personal de Medicina Forense y del Ministerio Público realizó el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos a la morgue.

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Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. Las autoridades policiales comenzaron operativos en zonas aledañas para dar con el paradero de los responsables. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe más detallado sobre el caso.