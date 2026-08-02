¿Se suspende la audiencia de JOH? Defensa revela qué podría pasar este lunes 3 de agosto

Tegucigalpa, Honduras

Angie Colindres, abogada e integrante del equipo legal del exmandatario, aclaró que la defensa se mantiene preparada para comparecer ante los tribunales una vez las autoridades judiciales definan el juez competente, el lugar y la hora de la diligencia.

La audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández , prevista para este lunes 3 de agosto, podría sufrir cambios luego de que la defensa interpusiera un recurso de reposición contra la decisión del juez natural de abstenerse de conocer la causa y remitir el expediente a un juez ordinario.

"Como equipo de defensa, nosotros nos sentimos listos y preparados para desarrollar una audiencia de declaración de imputado", afirmó la profesional del derecho.

Colindres explicó que anteriormente ya habían sido citados conforme a los procedimientos legales; sin embargo, el proceso cambió tras la decisión del juez natural de apartarse del caso.

Ante esa resolución, parte del equipo legal presentó un recurso de reposición, al considerar que la decisión contraviene el artículo 65 del Código Procesal Penal, el cual establece que, cuando dos o más órganos jurisdiccionales sean competentes para conocer un proceso, uno de ellos no puede abstenerse únicamente porque otro también tenga competencia.

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Pese a la impugnación, la abogada enfatizó que este recurso no detiene el desarrollo del proceso judicial, por lo que permanecen a la espera de que el Poder Judicial resuelva tanto ese planteamiento como las diligencias correspondientes para la audiencia.

Consultada sobre la posibilidad de que la comparecencia programada para este lunes pueda aplazarse, Colindres reconoció que se trata de un escenario posible, aunque aclaró que dependerá de las resoluciones que adopten las autoridades judiciales.

"Puede ser una posibilidad; sin embargo, como equipo de defensa estamos pendientes de que se resuelva el recurso de reposición y también la situación relacionada con la medida cautelar y la orden de detención", expresó.

La defensora recordó además que el próximo 4 de agosto vencería un plazo relacionado con dichas medidas, aspecto que, según indicó, no fue mencionado por el juez natural al emitir su resolución.

En ese contexto, hizo un llamado a los órganos de justicia para que resuelvan el caso de manera "clara, pronta y oportuna", invocando el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a ser escuchada por un juez competente dentro de un plazo razonable.