Juez natural se declara incompetente para conocer el caso Pandora II contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

"El Juez natural, después de analizar el expediente, se declaró incompetente porque determinó que en este caso ya no existe ningún alto funcionario del Estado involucrado, por lo que el proceso debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria", explicó Duarte.

La información fue confirmada ayer por Melvin Duarte , director de Comunicaciones del Poder Judicial, quien explicó que el juzgador concluyó que el expediente ya no corresponde a la jurisdicción de un Juez Natural.

El proceso judicial conocido como Pandora II , en el que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) es acusado por el Ministerio Público de los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, registró un nuevo giro procesal luego de que el Juez Natural designado para conocer la causa se declarara incompetente.

Como consecuencia de esa resolución, el expediente deberá ser remitido al Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia que asumiría el conocimiento del caso.

Sin embargo, el traslado del proceso aún no se ha concretado. Duarte indicó que los apoderados legales del exmandatario anunciaron la presentación de un recurso de reposición contra la decisión emitida por el juez.

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"Estamos a la espera de que la defensa presente ese recurso para resolver cualquier petición conforme a derecho antes de remitir oficialmente el expediente al circuito jurisdiccional correspondiente", señaló el portavoz del Poder Judicial.

El caso Pandora II forma parte de una investigación del Ministerio Público por el presunto desvío de fondos públicos que, según la acusación, habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013. En ese expediente, el exgobernante enfrenta señalamientos por los supuestos delitos de fraude y lavado de activos.

La audiencia de declaración de imputado del expresidente continúa programada para el 3 de agosto de 2026, salvo que exista alguna resolución judicial que modifique el curso del proceso.

El nuevo movimiento judicial ocurre pocos días después del regreso de Hernández a Honduras, tras permanecer 1,557 días fuera del país desde su extradición a Estados Unidos el 21 de abril de 2022.

A su llegada, el exmandatario manifestó que se someterá a la justicia hondureña. Su retorno fue posible luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra dentro del mismo expediente, medida vigente del 20 de julio al 3 de agosto de 2026.