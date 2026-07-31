Vado Las Espartanas reaviva enfrentamientos entre Contreras y Calidonio

San Pedro Sula, Honduras

La rivalidad política entre el alcalde Roberto Contreras y el exalcalde y actual regidor Armando Calidonio vuelve a quedar en evidencia durante las sesiones de la Corporación Municipal, tanto presenciales como virtuales. Las actas corporativas reflejan las discusiones y confrontaciones entre ambos funcionarios, como ocurrió en la sesión ordinaria celebrada el 15 de julio de 2026. La aprobación de una donación de materiales para la construcción del vado Las Espartanas derivó en un nuevo intercambio de señalamientos, en el que salieron a relucir cuestionamientos sobre planificación, procedimientos administrativos, demandas laborales y la gestión municipal.

La confrontación se ha convertido en una constante en las sesiones corporativas. Con frecuencia, los puntos relacionados con obras, contrataciones o decisiones de la administración actual generan cuestionamientos del regidor nacionalista, seguidos por respuestas del alcalde liberal, quien suele responder registrando actuaciones de la administración anterior. La discusión comenzó cuando Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, presentó una moción para que la Corporación Municipal aceptara formalmente una donación valorada en 1,014,200 lempiras, destinada a la Gerencia de Infraestructura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los aportes fueron realizados por Molino Harinero Sula S.A., Inmobiliaria El Carmen S. de R.L. de C.V. y ​​​​Compañía Azucarera Hondureña S.A., consistentes en el suministro y acarreo de materiales de construcción utilizados en la ejecución de la obra denominada Plancha Las Espartanas, ubicada entre los sectores Jaraguá y Zapotal.

Según la administración municipal, la obra permitirá una conexión funcional entre ambas comunidades y servirá como una ruta alterna para la zona noroeste de la ciudad. La moción también contempla una ampliación presupuestaria por el mismo monto para incorporar oficialmente la donación a las finanzas municipales.

Cuestionamientos de Calidonio

Armando Calidonio, regidor municipal y exalcalde de San Pedro Sula, votó en contra y presentó un voto extenso razonado, en el que sostuvo que la obra fue ejecutada sin autorización previa de la Corporación Municipal. Entre sus principales cuestionamientos señalan que el proyecto no fue incorporado al Plan Operativo Anual (POA) ni a la Matriz de Inversión, por lo que, a su criterio, se ejecutó al margen de la planificación oficial del municipio y sin considerar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Asimismo, calificó como extemporánea la aceptación de la donación porque, según argumentó, la obra ya había concluido cuando se solicitó la aprobación de la Corporación. El exalcalde también sostuvo que la administración no explicó por qué el proyecto no fue ejecutado con recursos municipales mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, considerando que, de acuerdo con informes financieros conocidos por la propia Corporación, la municipalidad contaba con una disponibilidad superior a 941 millones de lempiras en marzo de 2026.

Durante su intervención advirtió que el mecanismo utilizado podría generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios involucrados. Además, expresó preocupación porque las empresas donantes podrían solicitar beneficios fiscales al tratarse de aportaciones deducibles de impuestos y afirmó que la legislación hondureña no contempla que obras públicas de infraestructura vial de esa magnitud se ejecuten mediante este tipo de donaciones privadas. "La Ley de Municipalidades no establece la facultad o la atribución de poder para realizar este tipo de obras públicas de infraestructura vial bajo un supuesto mecanismo de donaciones, lo que violentamente directamente lo establecido en el Artículo 321 de la Constitución de la República, hechos que deben ser investigados por parte de los entes contralores del país. Por tanto, por los considerados anteriormente expuestos y por ello solicita que se consigne el voto en contra de la presente moción".

La respuesta de Contreras