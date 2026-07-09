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Interactivo: vea los mapas con rutas alternas por obras del túnel UTH-Río Blanco

Mientras algunos consideran que el nuevo túnel ayudará a mejorar la movilidad, otros cuestionan la prioridad del proyecto y advierten sobre el impacto en el tráfico durante su construcción.

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 13:49 -
  • Laura Amaya
Interactivo: vea los mapas con rutas alternas por obras del túnel UTH-Río Blanco

La construcción del túnel en el sector de Río Blanco, a la altura de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), modificará la circulación vehicular en uno de los puntos con mayor flujo de San Pedro Sula.

 Foto: Franklin Munoz/Gráfico: Mario Sánchez
San Pedro Sula, Honduras

Las obras viales que se ejecutan y están previstas en San Pedro Sula han generado opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales de Diario LA PRENSA.

Tras la publicación de información sobre el inicio de los trabajos, decenas de lectores compartieron sus puntos de vista sobre el proyecto de construcción del túnel a inmediaciones de Río Blanco-UTH, y los desafíos de movilidad que enfrenta la ciudad.

Entre los comentarios, varios usuarios también compartieron otras opciones de rutas alternas para evitar el congestionamiento en el sector de Río Blanco.

Estas son las cuatro rutas alternas para evitar el tráfico por el túnel UTH-Río Blanco

Una de las opciones sugeridas es para quienes transitan desde el segundo anillo de circunvalación y habitualmente utilizan el puente de Río Blanco.

En ese caso, recomiendan incorporarse a la prolongación de la avenida Júnior, avanzar aproximadamente 500 metros y girar a la derecha para tomar la 10 calle de la colonia Buenos Aires.

Desde ese punto, el recorrido continúa por cerca de un kilómetro hasta conectar con el puente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde los conductores pueden reincorporarse al bulevar del Norte. Aunque siempre deberían tomar la ruta por El Zapotal si su destino es el sector Armenta y residenciales contiguas.

A continuación, le dejamos los mapas para que tenga otra mirada de las opciones viales que tendrá cuando arrecien los trabajos.

Movilidad · San Pedro Sula

Rutas alternas ante la construcción del túnel de Río Blanco

El inicio de la construcción del túnel en el sector de Río Blanco modificará la circulación en uno de los puntos de mayor tráfico de San Pedro Sula. Explore las cuatro rutas alternas recomendadas para evitar los congestionamientos que se esperan.

Túnel en construcción (Río Blanco) Puntos de referencia de la ruta

    Recorridos trazados sobre la red vial actual con fines de referencia general; verifique señalización en sitio. Fuente: La Prensa, con datos de movilidad municipal sobre el proyecto del túnel de Río Blanco.

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    Redacción web
    Laura Amaya

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