Interactivo: vea los mapas con rutas alternas por obras del túnel UTH-Río Blanco

Las obras viales que se ejecutan y están previstas en San Pedro Sula han generado opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales de Diario LA PRENSA.
Tras la publicación de información sobre el inicio de los trabajos, decenas de lectores compartieron sus puntos de vista sobre el proyecto de construcción del túnel a inmediaciones de Río Blanco-UTH, y los desafíos de movilidad que enfrenta la ciudad.
Entre los comentarios, varios usuarios también compartieron otras opciones de rutas alternas para evitar el congestionamiento en el sector de Río Blanco.
Una de las opciones sugeridas es para quienes transitan desde el segundo anillo de circunvalación y habitualmente utilizan el puente de Río Blanco.
En ese caso, recomiendan incorporarse a la prolongación de la avenida Júnior, avanzar aproximadamente 500 metros y girar a la derecha para tomar la 10 calle de la colonia Buenos Aires.
Desde ese punto, el recorrido continúa por cerca de un kilómetro hasta conectar con el puente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde los conductores pueden reincorporarse al bulevar del Norte. Aunque siempre deberían tomar la ruta por El Zapotal si su destino es el sector Armenta y residenciales contiguas.
A continuación, le dejamos los mapas para que tenga otra mirada de las opciones viales que tendrá cuando arrecien los trabajos.
Rutas alternas ante la construcción del túnel de Río Blanco
El inicio de la construcción del túnel en el sector de Río Blanco modificará la circulación en uno de los puntos de mayor tráfico de San Pedro Sula. Explore las cuatro rutas alternas recomendadas para evitar los congestionamientos que se esperan.