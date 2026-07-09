Interactivo: vea los mapas con rutas alternas por obras del túnel UTH-Río Blanco

San Pedro Sula, Honduras

Las obras viales que se ejecutan y están previstas en San Pedro Sula han generado opiniones divididas entre los usuarios de las redes sociales de Diario LA PRENSA.

Tras la publicación de información sobre el inicio de los trabajos, decenas de lectores compartieron sus puntos de vista sobre el proyecto de construcción del túnel a inmediaciones de Río Blanco-UTH, y los desafíos de movilidad que enfrenta la ciudad.

Entre los comentarios, varios usuarios también compartieron otras opciones de rutas alternas para evitar el congestionamiento en el sector de Río Blanco.