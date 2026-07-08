Colocan la primera piedra del túnel en bulevar Armenta

San Pedro Sula.

Este miércoles se colocó la primera piedra de la construcción del La construcción del túnel en el bulevar de Armenta, San Pedro Sula, a la altura del puente del río Blanco. La inauguración de la obra fue coordinada por el alcalde de la ciudad, Roberto Contreras.

La construcción del túnel costará a los sampedranos L33,432,463.07. El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima de la estructura. Los conductores y expertos en ingeniería son del criterio que el túnel es una obra necesaria por el embudo que se forma en ese sitio, pero el problema persistirá sino se encuentra una solución en la intersección ubicada al lado este del puente específicamente en el bordo que conduce al segundo anillo y que también conecta con el bulevar del norte donde ya se vive un problema de tráfico.