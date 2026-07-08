Colocan la primera piedra del túnel en bulevar Armenta

Este miércoles se colocó la primera piedra de la construcción del La construcción del túnel en el bulevar de Armenta, San Pedro Sula, a la altura del puente del río Blanco.
La inauguración de la obra fue coordinada por el alcalde de la ciudad, Roberto Contreras.
La construcción del túnel costará a los sampedranos L33,432,463.07.
El túnel servirá para dar la salida a los carros que vienen de Armenta y necesitan tomar el puente de Río Blanco por bajo. De esa forma, los carros que van del norte hacia Armenta, las universidades (UTH y Unitec), Altara, Jaraguá, Escuela Franciscana, Ciudad Maya y otras lo harán por encima de la estructura.
Los conductores y expertos en ingeniería son del criterio que el túnel es una obra necesaria por el embudo que se forma en ese sitio, pero el problema persistirá sino se encuentra una solución en la intersección ubicada al lado este del puente específicamente en el bordo que conduce al segundo anillo y que también conecta con el bulevar del norte donde ya se vive un problema de tráfico.
El ingeniero Osmín Bautista explica que en ese sitio se necesita una solución integral que venga junto con el túnel pues será necesario reparar el pavimento por bajo del puente y trabajar en el otro extremo para evitar que se convierta en un problema el tráfico que se formará.
En marzo, mediante punto del acta número siete la Corporación Municipal aprobó de carácter inmediato dar inicio del proceso y elaboración de pliego de condiciones para la licitación pública nacional: “Construcción del túnel sector Río Blanco-UTH” siendo ampliada la disponibilidad presupuestaria a fin de garantizar al pleno corporativo la capacidad financiera para la ejecución del proyecto en referencia.
Ahí, en esa sesión, acordaron aprobar el pliego de condiciones de la licitación pública nacional contratación de obra pública construcción del túnel sector Río Blanco.
El bulevar Armenta fue pavimentado hace más de 10 años y es una vía de alivio que conecta importantes sectores. El tráfico ha incrementado en los últimos años pues existen escuelas, universidades, centros comerciales, urbanizaciones en la zona lo que genera mayor tráfico en ese sector.