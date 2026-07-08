Honduras registra 15 bebés muertos por tos ferina en lo que va de 2026

Tegucigalpa

Honduras registra en lo que va de año 15 muertes por tos ferina, todas bebés, informaron este martes las autoridades sanitarias al confirmar el deceso de un lactante de dos meses y pedir a las embarazadas que se vacunen contra la enfermedad.

Catorce de las 15 víctimas mortales registradas este año eran menores de un año, mientras que la restante corresponde a un niño de apenas doce meses, dijo la representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto.

La más reciente víctima, un bebé de dos meses, era originario del departamento de Colón, en el Caribe del país, y su madre no contó con controles prenatales ni recibió la vacuna durante el embarazo: una inmunización vital para proteger de forma conjunta a la mujer y al recién nacido.