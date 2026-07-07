Jeffrey K. Randall visita Honduras para fortalecer cooperación en seguridad

Tegucigalpa, Honduras

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATF-S), Jeffrey K. Randall, arribará este martes a Honduras para sostener reuniones de alto nivel orientadas a fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional.

Durante su visita, Randall tiene previsto reunirse con el presidente de la República, Nasry Asfura; el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, así como con otros funcionarios del área de seguridad.

De manera extraoficial trascendió que en los encuentros se abordarán temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la interceptación de aeronaves vinculadas a trazas de droga y el fortalecimiento de las capacidades operativas entre Honduras y Estados Unidos.

El Gobierno hondureño ha manifestado a las autoridades estadounidenses su interés en mantener una cooperación activa contra el delito transnacional y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad regional. En ese contexto, la visita de Randall serviría para definir nuevas líneas de trabajo conjunto.

Entre los puntos que se prevé discutir figuran las acciones que actualmente se realizan y las que se desarrollarán en el marco de las operaciones correspondientes a las fases 0 y 1 del memorándum de entendimiento sobre interceptación aérea y asistencia conexa de Estados Unidos, suscrito el 9 de enero de 2023.

Ese convenio establece los términos para la interceptación de aeronaves sospechosas de transportar droga, así como conceptos operativos relacionados con la legítima defensa, las trazas de interés y los procedimientos de comunicación con las tripulaciones.

La fase 1 contempla la interceptación de una aeronave, el establecimiento de comunicación por radio o señales visuales y la instrucción para que la aeronave interceptada aterrice en la pista adecuada más cercana.

Según el acuerdo, cuando la Fuerza Aérea Hondureña detecte o sea informada sobre una traza de interés, deberá clasificar la aeronave con base en la información obtenida de todas las fuentes razonablemente disponibles, como parte del proceso de coordinación para enfrentar operaciones ilícitas en el espacio aéreo hondureño.