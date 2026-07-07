Alcaldía progreseña revisará cómo financiar plan vial tras eliminar aumento a tasa vial

El Progreso, Yoro

La crisis generada por el aumento a la tasa vial municipal en El Progreso, Yoro, no solo terminó con la derogación del cobro la tarde del martes, sino también con un impacto negativo en la economía local. Así lo han dado a conocer representantes del sector empresarial, que en los últimos días se sumaron a los taxistas para hacer un llamado al diálogo.

Aunque no brindó una cifra en específico, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP), Raúl Cárcamo, dijo a medios de comunicación que la ciudad arrastraba un colapso financiero desde principios de julio, originado por el aumento a este tributo. Cárcamo indicó que sería irresponsable dar un monto sin el debido análisis, pero que desde el primer día que iniciaron las tomas se generaron perdidas tanto para el municipio, como para las personas o empresas que deben transitar por El Progreso para enviar sus productos a otras regiones del país. Las acciones de protesta comenzaron a tomar fuerza desde la noche del jueves 2 de julio y alcanzaron uno de sus momentos más críticos este martes, cuando taxistas bloquearon los principales accesos al centro de la ciudad, provocando la paralización de buena parte del comercio y el tránsito hacia distintos sectores. El gremio, integrado por más de 1,500 personas, organizadas en 26 puntos de taxis, mantuvo su rechazo al cobro mientras exigía una respuesta formal del alcalde. Cerca del mediodía, un fuerte despliegue policial, integrado por una caravana de nueve patrullas, recorrió varias zonas de la ciudad que se encontraban bloqueadas. Tras la presencia de los agentes, los taxistas liberaron las entradas y despejaron el centro, donde se concentra la mayor actividad comercial, lo que permitió que la circulación comenzara a restablecerse de forma gradual. Horas después, a eso de las 2:00 pm, la Corporación Municipal se reunió en el museo de la ciudad con representantes de la asociación de taxis, empresarios, sociedad civil y diputados.

Retroceso