Vialidad: Por orden de prioridad se imprimen las licencias de conducir por renovación

San Pedro Sula, Honduras

La emisión de licencias de conducir físicas continúa desarrollándose con normalidad en San Pedro Sula; sin embargo, las autoridades mantienen un plan de priorización para la entrega de los documentos debido a la elevada demanda de renovaciones.

El subcomisionado Jairo Ramos explicó a LA PRENSA que todas las solicitudes de emisión y renovación de licencias son procesadas de inmediato en el sistema, por lo que los conductores quedan registrados con su trámite actualizado, aunque la entrega del documento físico pueda realizarse posteriormente debido al proceso de priorización.

"La renovación sí queda actualizada en el sistema. Si una persona no recibe el plástico ese día, puede conservar su licencia anterior mientras se entrega el nuevo documento", indicó el funcionario.

Ramos detalló que, debido a la limitada capacidad de impresión, la prioridad en la entrega física de las licencias se otorga a las personas que deben viajar por el país, transportistas y usuarios que solicitan licencias especiales.