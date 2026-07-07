Vialidad: Por orden de prioridad se imprimen las licencias de conducir por renovación

La emisión de licencias de conducir físicas continúa desarrollándose con normalidad en San Pedro Sula; sin embargo, las autoridades mantienen un plan de priorización para la entrega de los documentos debido a la elevada demanda de renovaciones.
El subcomisionado Jairo Ramos explicó a LA PRENSA que todas las solicitudes de emisión y renovación de licencias son procesadas de inmediato en el sistema, por lo que los conductores quedan registrados con su trámite actualizado, aunque la entrega del documento físico pueda realizarse posteriormente debido al proceso de priorización.
"La renovación sí queda actualizada en el sistema. Si una persona no recibe el plástico ese día, puede conservar su licencia anterior mientras se entrega el nuevo documento", indicó el funcionario.
Ramos detalló que, debido a la limitada capacidad de impresión, la prioridad en la entrega física de las licencias se otorga a las personas que deben viajar por el país, transportistas y usuarios que solicitan licencias especiales.
Asimismo, señaló que las primeras 100 personas que llegan diariamente para realizar trámites generales reciben el plástico ese mismo día, mientras que quienes gestionan licencias especiales obtienen el documento de forma inmediata.
En promedio, la oficina de vialidad en San Pedro Sula procesa poco más de 300 trámites de licencias cada día, cifra que refleja la alta demanda del servicio.
El subcomisionado Jairo Ramos explicó que actualmente la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dispone de un solo equipo para la impresión de licencias, situación que ha generado un retraso en la entrega de los documentos físicos debido a la alta demanda de trámites.
No obstante, informó que la llegada de nuevas máquinas está prevista para el próximo mes, lo que permitirá incrementar la capacidad de impresión y reducir la mora acumulada.
Mientras tanto, la institución mantiene un esquema de priorización para la entrega de licencias físicas. "Estamos administrando los recursos disponibles para atender a todas las personas que llegan, mientras esperamos la incorporación del nuevo equipo", concluyó Ramos.
Las autoridades reiteraron que, aunque la entrega del documento físico se mantiene bajo un esquema de priorización, todas las solicitudes de emisión y renovación continúan registrándose en el sistema.
Además, exhortaron a los conductores a presentar la documentación requerida para facilitar el trámite mientras se incrementa la capacidad de impresión.