Licencias de conducir pesadas y primera vez se emiten normal

San Pedro Sula

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó este miércoles 14 de enero a la población sampedrana que las licencias de conducir por primera vez y de equipo pesado se emiten con normalidad. Carlos Gonzales subcomisionado de policial y jefe regional de la DNVT, manifestó que este proceso se desarrolla sin contratiempo en las instalaciones en la colonia Municipal de esa ciudad y que cuentan con el suficiente material para cubrir la demanda del usuario.

"Queremos decirle a la población que contamos con material suficiente para cubrir la demanda de las personas que vienen a tramitar su licencia por primera vez, al igual para los conductores de equipo pesado", dijo el funcionario; añadió que a diario la regional de Tránsito están emitiendo más de 300 permisos de conducir. El subcomisionado manifestó que en el caso de las licencias en concepto de renovación, la entrega del documento está condicionada ya que para estas, el material sí es limitado. "En cuanto a los permisos por renovación, la entrega en físico es limitada. Solo se está entregando en el momento a aquellos conductores que requieran del documento para solicitar algún empleo, porque necesitan salir del país, o en el caso de los conductores que necesitan entrar a predios portuarios. A ellos sí los priorizamos", explicó. El funcionario informó que esta semana viajará a Tegucigalpa para abastecerse de más material para imprimir licencias de conducir y que espera en los próximos días poder salir con la mora que tienen con ciudadanos que ya hicieron sus trámites correspondientes por renovación y que solo esperan que haya material disponible para que se les imprima su permiso.