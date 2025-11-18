Precios vigentes de las licencias de conducir en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) publicaron la lista oficial y actualizada de los precios para la emisión y renovación de licencias de conducir en Honduras.

Estos costos varían según el tipo de vehículo que la persona esté autorizada a manejar y también depende del período de vigencia elegido, el cual puede ser de dos o cinco años.

Las autoridades de la DNVT señalan que esta estructura de precios está diseñada para mantener procesos accesibles y ordenados, además de contribuir a la regulación del tránsito y la promoción de una cultura vial responsable en el país.

Para los conductores de motocicletas, la licencia Tipo A, tiene un valor de L150 si se adquiere por dos años y L300 para cinco años. En el caso de los conductores de vehículos livianos, la licencia Tipo B cuesta L250 por dos años y L600 por cinco años, mientras que el permiso Tipo B1, destinado a la conducción de mototaxis, mantiene precios de L150 y L300 para las mismas vigencias.

Estos permisos están entre los más solicitados en el país debido a su uso frecuente tanto para transporte personal como laboral. En cuanto a los permisos para operar vehículos de carga, la licencia Tipo C1 correspondiente a camiones de hasta 7.500 kilogramos tiene un costo de L370 para trámites de primera vez y L220 para renovaciones de dos años.

Juan Morales manifestó que los precios son accesibles; sin embargo, expresó molestia por el proceso, ya que considera que debe ser más ágil. “Si llevamos la documentación correspondiente, no deberían existir atrasos, es necesario que habiliten más ventanillas”, señaló.

Si se elige la vigencia de cinco años, los valores ascienden a L630 y L480 respectivamente. Estos mismos precios se aplican para la licencia Tipo C, que autoriza la conducción de camiones con un peso superior a los 7,500 kilogramos, una categoría utilizada principalmente en actividades comerciales e industriales.

El transporte de pasajeros también tiene tarifas específicas. La licencia Tipo D1, para autobuses de hasta 26 pasajeros, cuesta L370 por primera vez y L220 en renovación para una vigencia de dos años. Para cinco años, los precios se mantienen en L630 para primera vez y L480 para renovación.

Los conductores de autobuses de mayor capacidad, clasificados bajo la licencia Tipo D, mantienen la misma estructura de precios. Por su parte, el permiso Tipo CE, destinado a la conducción de vehículos de carga pesada articulada como rastras y otros equipos de transporte especializados, también maneja los mismos valores tanto para emisión como para renovación.

En la ciudad de San Pedro Sula, los ciudadanos que necesiten realizar estos trámites pueden acudir a las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ubicadas en la colonia Municipal.