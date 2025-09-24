En qué sectores de San Pedro Sula realiza operativos la DNVT

San Pedro Sula, Honduras.

Con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha desplegado puntos fijos de control y dirección de tránsito en sectores clave de la ciudad industrial.

La medida, impulsada por la Policía Nacional a través de la DNVT, forma parte de un plan estratégico ante el creciente parque vehicular y la congestión que se registra principalmente durante las horas pico.

Agentes de tránsito han sido distribuidos en bulevares principales, intersecciones de alto tráfico y accesos a zonas comerciales, con la finalidad de regular la circulación y prevenir accidentes.

Según autoridades de la DNVT, los operativos no solo están orientados a sancionar infracciones a la Ley de Tránsito, sino también a intervenir de manera preventiva para mejorar el flujo vehicular.

“Se están abordando problemáticas como el estacionamiento indebido, la obstrucción de intersecciones y el irrespeto a los semáforos, que son factores recurrentes en los congestionamientos”, indicó Noel Pérez, vocero de la institución.

Los puntos de control se mantendrán de forma permanente y estarán sujetos a modificaciones según el comportamiento del tránsito y las necesidades de la ciudad.

Asimismo, la DNVT hizo un llamado a los conductores y peatones a colaborar con las autoridades, respetando las normas de circulación y fomentando una cultura vial responsable.

José Mendoza, residente de San Pedro Sula, manifestó que, "los operativos deben ser permanentes y en distintos puntos de la ciudad, siempre y cuando no retrasen el tránsito de los otros vehículos".