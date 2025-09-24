  1. Inicio
En qué sectores de San Pedro Sula realiza operativos la DNVT

La medida, impulsada por la Policía Nacional forma parte de un plan estratégico ante el creciente parque vehicular de la Capital Industrial.

Agentes de tránsito han sido distribuidos en bulevares principales, intersecciones de alto tráfico y accesos a zonas comerciales de la ciudad.

 Foto: Cortesía.
San Pedro Sula, Honduras.

Con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha desplegado puntos fijos de control y dirección de tránsito en sectores clave de la ciudad industrial.

La medida, impulsada por la Policía Nacional a través de la DNVT, forma parte de un plan estratégico ante el creciente parque vehicular y la congestión que se registra principalmente durante las horas pico.

Agentes de tránsito han sido distribuidos en bulevares principales, intersecciones de alto tráfico y accesos a zonas comerciales, con la finalidad de regular la circulación y prevenir accidentes.

Según autoridades de la DNVT, los operativos no solo están orientados a sancionar infracciones a la Ley de Tránsito, sino también a intervenir de manera preventiva para mejorar el flujo vehicular.

“Se están abordando problemáticas como el estacionamiento indebido, la obstrucción de intersecciones y el irrespeto a los semáforos, que son factores recurrentes en los congestionamientos”, indicó Noel Pérez, vocero de la institución.

Los puntos de control se mantendrán de forma permanente y estarán sujetos a modificaciones según el comportamiento del tránsito y las necesidades de la ciudad.

Asimismo, la DNVT hizo un llamado a los conductores y peatones a colaborar con las autoridades, respetando las normas de circulación y fomentando una cultura vial responsable.

José Mendoza, residente de San Pedro Sula, manifestó que, "los operativos deben ser permanentes y en distintos puntos de la ciudad, siempre y cuando no retrasen el tránsito de los otros vehículos".

“Estas acciones son fundamentales para reducir los índices de siniestralidad vial y garantizar una movilidad segura y eficiente para todos los ciudadanos”, concluyó el oficial.

Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

