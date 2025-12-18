Luis Redondo convoca a la comisión permanente a sesión este jueves

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó este jueves a una sesión de trabajo de la comisión permanente, en medio del actual contexto político y electoral que atraviesa el país.

Entre los puntos principales de la agenda, la comisión permanente analizará asuntos urgentes vinculados al proceso electoral general de 2025, en un momento marcado por tensiones políticas y llamados a la paz en medio de la crisis poselectoral.