Luis Redondo convoca a la comisión permanente a sesión este jueves

Entre los puntos principales de la agenda, la comisión permanente analizará asuntos urgentes vinculados al proceso electoral general de 2025

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en un momento marcado por tensiones políticas por la crisis poselectoral.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó este jueves a una sesión de trabajo de la comisión permanente, en medio del actual contexto político y electoral que atraviesa el país.

Entre los puntos principales de la agenda, la comisión permanente analizará asuntos urgentes vinculados al proceso electoral general de 2025, en un momento marcado por tensiones políticas y llamados a la paz en medio de la crisis poselectoral.

Partidos Nacional y Liberal acuerdan iniciar de inmediato el escrutinio especial

Asimismo, figura un informe de la Presidencia sobre la situación institucional del Congreso Nacional, así como la discusión de temas relacionados con el funcionamiento interno del Poder Legislativo.

Colectivos de Libre y burócratas acuerpan a la presidenta Xiomara Castro

La convocatoria establece que la reunión se realizará este jueves 18 de diciembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional.

