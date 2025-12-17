Vote por el peor funcionario de Honduras en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Con el objetivo de promover la reflexión ciudadana y la rendición de cuentas, La Prensa pone a disposición de los hondureños una encuesta especial para elegir al peor funcionario de Honduras en 2025.

La selección incluye a funcionarios que, a lo largo de este año, han destacado no por su compromiso con el bien común, sino por anteponer caprichos, intereses personales y agendas políticas sobre las necesidades de la ciudadanía.

Sus constantes exabruptos públicos, actuaciones arbitrarias, abuso de poder y ataques desmedidos contra opositores, medios de comunicación, periodistas e incluso ciudadanos, los han colocado en el centro de la crítica nacional.