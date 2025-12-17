Con el objetivo de promover la reflexión ciudadana y la rendición de cuentas, La Prensa pone a disposición de los hondureños una encuesta especial para elegir al peor funcionario de Honduras en 2025.
La selección incluye a funcionarios que, a lo largo de este año, han destacado no por su compromiso con el bien común, sino por anteponer caprichos, intereses personales y agendas políticas sobre las necesidades de la ciudadanía.
Sus constantes exabruptos públicos, actuaciones arbitrarias, abuso de poder y ataques desmedidos contra opositores, medios de comunicación, periodistas e incluso ciudadanos, los han colocado en el centro de la crítica nacional.
¿Cómo votar?
1) Ingrese a La Prensa desde una computadora, teléfono móvil o tablet.
2) Busque la encuesta titulada “Vote por el peor funcionario de Honduras en 2025” y haga clic.
3) Seleccione al funcionario de su preferencia haciendo clic en el círculo ubicado junto a su nombre. Solo se permite un voto por participante.
4) Desplazarse hasta el final de la encuesta y presionar el botón morado “Votar” para registrar la elección.
La privacidad y transparencia del proceso están garantizadas mediante un control por dirección IP, lo que impide votos duplicados. En el caso de empresas que comparten una misma IP, únicamente se permitirá un voto. Si algún participante tiene dificultades para votar desde la red WiFi de su empresa, puede desactivar esa conexión y utilizar sus datos móviles para emitir su voto.
El período de votación concluirá el 8 de enero de 2026 a las 11:59 p. m., y los resultados oficiales se darán a conocer el viernes 9 de enero de 2026 a través de La Prensa.