MOE OEA llama a proteger material electoral y evitar confrontaciones en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La misión subrayó que la seguridad de los recintos y de los procesos de escrutinio es una responsabilidad directa del Gobierno, advirtiendo que el incumplimiento de este deber afecta de manera directa el desarrollo del proceso electoral y la salud de la democracia hondureña.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) en Honduras reiteró su llamado a los partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades del país para que garanticen la protección del material electoral , al considerarlo el soporte y la representación de la voluntad popular expresada el pasado 30 de noviembre.

“Es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio. Incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”, señaló la MOE-OEA.

Asimismo, el organismo internacional exhortó a todos los actores involucrados en el proceso electoral a evitar confrontaciones y contribuir al desarrollo ordenado del conteo de votos.

La MOE-OEA también instó a los partidos políticos y demás sectores a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales e institucionales establecidas, como mecanismo para preservar la estabilidad y la confianza ciudadana en los resultados electorales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Finalmente, la misión reafirmó su compromiso de continuar observando de cerca el desarrollo del proceso electoral en Honduras, en el marco de las elecciones generales 2025.