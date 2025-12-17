  1. Inicio
MOE OEA llama a proteger material electoral y evitar confrontaciones en Honduras

La misión electoral instó a los partidos políticos y demás sectores a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales.

Fotografía del 16 de diciembre de 2025 que muestra a integrantes de la Policía Militar de Honduras que custodian el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), lugar donde se encuentra el Centro Logístico Electoral, en Tegucigalpa (Honduras).

 EFE/ Gustavo Amador
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) en Honduras reiteró su llamado a los partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades del país para que garanticen la protección del material electoral, al considerarlo el soporte y la representación de la voluntad popular expresada el pasado 30 de noviembre.

La misión subrayó que la seguridad de los recintos y de los procesos de escrutinio es una responsabilidad directa del Gobierno, advirtiendo que el incumplimiento de este deber afecta de manera directa el desarrollo del proceso electoral y la salud de la democracia hondureña.

Falta de diálogo entre partidos Nacional y Liberal tiene trabada la crisis electoral

“Es responsabilidad del Gobierno proporcionar la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio. Incumplir este deber tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”, señaló la MOE-OEA.

Asimismo, el organismo internacional exhortó a todos los actores involucrados en el proceso electoral a evitar confrontaciones y contribuir al desarrollo ordenado del conteo de votos.

La MOE-OEA también instó a los partidos políticos y demás sectores a canalizar cualquier inconformidad por las vías legales e institucionales establecidas, como mecanismo para preservar la estabilidad y la confianza ciudadana en los resultados electorales.

Finalmente, la misión reafirmó su compromiso de continuar observando de cerca el desarrollo del proceso electoral en Honduras, en el marco de las elecciones generales 2025.

