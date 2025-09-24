Jóvenes hondureños destacan en Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Chile

Cuatro talentosos estudiantes hondureños se encuentran representando al país en la 40ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática (OIM) 2025, que se está llevando a cabo en la región de La Araucanía, Chile, desde el 22 hasta el 29 de septiembre.
La competencia reúne a más de 80 jóvenes de 22 países iberoamericanos, quienes miden sus habilidades en desafíos matemáticos de alto nivel.
La delegación de Honduras está integrada por los estudiantes Daniel Miranda, Renata Palao, Moisés Figueroa y Nahabi Acosta, jóvenes que han demostrado un excepcional desempeño en competencias nacionales y que ahora asumen el reto de representar al país en el escenario internacional.
El equipo viajó acompañado por el jefe de delegación Leonel Obando, quien también ejerce como mentor, y el tutor Antony Martínez, encargado de la preparación académica del grupo.
Ambos destacan el compromiso, esfuerzo y disciplina de los jóvenes, quienes han superado rigurosos procesos de selección y entrenamiento para llegar a esta etapa.
“Para nosotros, estar aquí no solo representa una competencia, sino una oportunidad de aprendizaje, intercambio cultural y orgullo nacional”, comentó el jefe de delegación, resaltando la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo académico de la juventud hondureña.
Orgullo nacional
La participación de Honduras en la OIM 2025 no solo es motivo de orgullo para las familias y comunidades de los estudiantes, sino también para el sistema educativo nacional.
A través de este tipo de olimpiadas, se promueve el pensamiento lógico, la resolución de problemas complejos y el amor por la ciencia entre las nuevas generaciones.
Estos cuatro jóvenes hondureños se enfrentan a problemas avanzados en áreas como álgebra, geometría, combinatoria y teoría de números, en un entorno altamente competitivo, junto a algunos de los estudiantes más brillantes de Iberoamérica.
Organizada por la Sociedad Matemática de Chile, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de La Frontera, la OIM 2025 no solo busca premiar el talento matemático, sino también fortalecer los lazos educativos y culturales entre los países participantes.
En esta 40ª edición, La Araucanía se convierte en un punto de encuentro entre culturas, ideas y jóvenes promesas de las matemáticas, reafirmando el valor de la cooperación iberoamericana en el ámbito académico.