Jóvenes hondureños destacan en Olimpiada Iberoamericana de Matemática en Chile

San Pedro Sula, Honduras

Cuatro talentosos estudiantes hondureños se encuentran representando al país en la 40ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática (OIM) 2025 , que se está llevando a cabo en la región de La Araucanía, Chile, desde el 22 hasta el 29 de septiembre.

La competencia reúne a más de 80 jóvenes de 22 países iberoamericanos, quienes miden sus habilidades en desafíos matemáticos de alto nivel.

La delegación de Honduras está integrada por los estudiantes Daniel Miranda, Renata Palao, Moisés Figueroa y Nahabi Acosta, jóvenes que han demostrado un excepcional desempeño en competencias nacionales y que ahora asumen el reto de representar al país en el escenario internacional.

El equipo viajó acompañado por el jefe de delegación Leonel Obando, quien también ejerce como mentor, y el tutor Antony Martínez, encargado de la preparación académica del grupo.

Ambos destacan el compromiso, esfuerzo y disciplina de los jóvenes, quienes han superado rigurosos procesos de selección y entrenamiento para llegar a esta etapa.

“Para nosotros, estar aquí no solo representa una competencia, sino una oportunidad de aprendizaje, intercambio cultural y orgullo nacional”, comentó el jefe de delegación, resaltando la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo académico de la juventud hondureña.