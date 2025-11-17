Abierta prematrícula gratis en centros técnicos municipales de SPS

San Pedro Sula. Honduras

Para ampliar las oportunidades educativas de la juventud sampedrana, la municipalidad de San Pedro Sula abrió ya la pre matrícula gratis en los cuatro centros técnicos. La oferta de carreras técnicas es amplia en los cuatro Centros Técnicos Municipales Chamelecón, Honduras, Corea, Sampedrano Americano y Agroambiental. La inscripción es completamente gratuita y los estudiantes no pagan matrícula ni mensualidad durante el año de estudio. Además, hay transporte y uniformes gratuitos. Las clases comienzan el 1 de febrero del 2026. La oferta educativa incluye opciones altamente demandadas por el mercado laboral, como mecánica automotriz, soldadura, barbería, belleza, electricidad, enfermería, diseño gráfico, electrónica, mantenimiento de máquinas de coser industrial, carpintería y ebanistería, entre otras.

En solo un año, los jóvenes están listos para incorporarse al sistema productivo del país con competencias prácticas y el padre de familia debe presentar los documentos que se requieren como partida de nacimiento y el nivel académico que esté el alumno.

Educación técnica es clave para la transformación social

Según el alcalde Roberto Contreras, la educación técnica es una herramienta de transformación social. “La educación técnica salva vidas y cuando se abre un colegio técnico se cierra una cárcel”, afirmó, resaltando el impacto social del programa. Al momento de matricularse, los jóvenes reciben sin costo un kit académico que incluye pantalón, camisa, gabacha, burros, mochila y útiles escolares. Además, se brindará transporte y uniforme gratuito durante el proceso formativo, explicó. La municipalidad sampedrana también implementó el Bachillerato en Humanidades (dos años) y el Bachillerato Acelerado (un año), mediante alianza con el IHER, para quienes deseen completar su educación media. Para quienes trabajan, está disponible la jornada nocturna híbrida, con clases virtuales de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 p.m. y prácticas presenciales los sábados o domingos.

Sonde quedan los centros técnicos y como contactarse

El Centro de Capacitación Técnico Chamelecón está localizado en la calle principal de la colonia San Isidro de Chamelecón, contiguo a la estación de Bomberos, este centro de capacitación técnica ofrece las carreras de Belleza, Corte y Confección, Electricidad Industrial, Estructura Metálicas, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial, Ebanistería, Refrigeración Industrial y Mecánica de Motos.

Este centro cuenta con instalaciones pedagógicamente adecuadas, atendiendo a la población estudiantil de lunes a viernes, en un horario de 7:00 am a 4:00 pm. Para consultas llamar al teléfono (504)8909-8515. El Centro de Capacitación Técnica Honduras Corea está ubicado en la colonia Intersindical, sector Stibys, 15 calle, desvío a Villas Mackay, cuenta con las carreras de Barbería, Belleza, Diseño Gráfico, Electricidad Industrial, Electrónica, Estructuras Metálicas, Mecánica Automotriz, Mecánica de Máquinas de Coser Industrial, Mecánica de Motocicletas, Refrigeración Industrial, Cristalería y Vidrios, Enfermería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras. El horario de clases es de 7:00 am a las 4:00 pm de lunes a viernes. Para mayor información llamar al teléfono (504) 9367-4084. El tercer instituto es el Centro Técnico Municipal Sampedrano Americano. A través de este centro educativo, ubicado en la colonia Del Valle, 3 calles, 1 y 2 avenidas, antiguo local del IPC, se imparten las carreras de mecánica de reparación de motocicletas, mecánica industrial, electricidad industrial, diseño gráfico, refrigeración industrial, cristalería y vidrios, enfermería reparación y mantenimiento de computadoras y Mecánica Automotriz.

Técnico agroambiental, una nueva oportunidad

Atiende a la población estudiantil en horario de 7:00 am a 4:00 pm. Para mayor información llamar al teléfono 9239-0857. El Centro Técnico Municipal Agroambiental es el más nuevo de todos y ofrece la carrera técnica agroambiental, con especialidad en agricultura sostenible, agroforestería, ecoturismo, gestión ambiental y otros conocimientos técnicos brindados por el Programa de Centros Técnicos de la Municipalidad de San Pedro Sula.