Unah-Cortés entregará títulos a más de 400 profesionales

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés celebrará mañana su tercera ceremonia de graduaciones públicas del 2025, denominado año académico Dionicio de Herrera, uno de los eventos más importantes del calendario institucional.
De acuerdo con la universidad, en esta ocasión entregarán sus títulos universitarios a 421 estudiantes que culminaron sus programas de estudio en diversas áreas del conocimiento.
Las autoridades del centro señalaron que cada promoción refleja el compromiso del campus Cortés por fortalecer la formación superior en la zona norte del país.
Entre las carreras que participan se encuentran las licenciaturas en Enfermería, Economía, Administración y Generación de Empresas, Contaduría Pública y Finanzas, Informática Administrativa, Psicología, Derecho, Periodismo, Sociología, Letras y Pedagogía. También se suma el técnico universitario en Microfinanzas.
En el área de las ingenierías, la ceremonia incluye egresados de Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica Industrial, Ingeniería Eléctrica Industrial, Ingeniería en Sistemas y Matemáticas. Asimismo, recibirá su título un nuevo grupo de profesionales en Química Industrial.
La graduación también incorpora a estudiantes de posgrado, entre ellos los máster en Administración de Empresas con orientación en Recursos Humanos, máster en Física, Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos. Además de Medicina y Cirugía.
El evento iniciará a las 10:00 am en Expocentro San Pedro Sula, lugar que ha sido preparado para recibir a los graduandos y sus familias. La ceremonia contará con la presencia de autoridades universitarias y docentes.
Como parte de los preparativos, la entrega de togas se llevó a cabo los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Este proceso permitió a los estudiantes completar los requisitos previos al acto oficial, además de recibir orientaciones sobre la organización del evento.
Con esta graduación, la Unah-Cortés cierra un ciclo académico marcado por el crecimiento de la oferta educativa y la incorporación de nuevas generaciones al ámbito profesional. Las autoridades afirmaron que esperan continuar fortaleciendo la formación para contribuir al desarrollo de Honduras.