Unah-Cortés entregará títulos a más de 400 profesionales

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés celebrará mañana su tercera ceremonia de graduaciones públicas del 2025, denominado año académico Dionicio de Herrera, uno de los eventos más importantes del calendario institucional.

De acuerdo con la universidad, en esta ocasión entregarán sus títulos universitarios a 421 estudiantes que culminaron sus programas de estudio en diversas áreas del conocimiento.

Las autoridades del centro señalaron que cada promoción refleja el compromiso del campus Cortés por fortalecer la formación superior en la zona norte del país.

Entre las carreras que participan se encuentran las licenciaturas en Enfermería, Economía, Administración y Generación de Empresas, Contaduría Pública y Finanzas, Informática Administrativa, Psicología, Derecho, Periodismo, Sociología, Letras y Pedagogía. También se suma el técnico universitario en Microfinanzas.

En el área de las ingenierías, la ceremonia incluye egresados de Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica Industrial, Ingeniería Eléctrica Industrial, Ingeniería en Sistemas y Matemáticas. Asimismo, recibirá su título un nuevo grupo de profesionales en Química Industrial.