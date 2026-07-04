Mercado Guamilito: 60 años de cultura, tradición y orgullo sampedrano

A sus 87 años, Euterio Hernández continúa atendiendo con entusiasmo el negocio que ha sido parte de su vida durante décadas en el mercado Guamilito. Él reconoce que el mercado es un ícono de la ciudad que revivecon orgullo sus seis décadas de historias.
El mercado Guamilito es un ícono cultural y artesanal que preserva la identidad de San Pedro Sula. A lo largo de las décadas, el mercado se ha consolidado como una parada obligatoria para visitantes nacionales y extranjeros que buscan conocer la cultura hondureña y la esencia sampedrana.
Aunque la edad ya le pasa factura, don Tello asegura que mantenerse activo es parte de su bienestar. "El puesto es como una distracción a mi edad. Yo llego a las 6:30 de la mañana y a las 4:00 de la tarde me voy. Trabajó diez horas.
Para los que buscan conocer la cultura hondureña a través de sus coloridas artesanías, textiles, tallados en madera, artículos de cuero y una amplia variedad de recuerdos elaborados por manos de artesanos locales.
En el mercado Guamilito los visitantes pueden encontrar una gran variedad de recuerdos y artesanías, entre ellos; llaveros, imanes para refrigerador, tazas con paisajes y símbolos nacionales.
Entre los productos tradicionales que aún se comercializan en varios locales del mercado Guamilito destacan los puros de tabaco y el guifiti, una bebida ancestral de origen garífuna elaborada con una mezcla de raíces y hierbas, considerada parte del patrimonio gastronómico y cultural de Honduras.
Desde hace 38 años, Yolani se dedica a la confección de trajes típicos hondureños y se ha convertido en una de las artesanas más reconocidas del lugar.
Artesanías y Suvenires Yoli es uno de los negocios emblemáticos del Guamilito. Entre sus creaciones destacan los vestuarios para danzas folclóricas, los trajes utilizados en las celebraciones del Día del Indio Lempira y otras prendas tradicionale.
Además de su riqueza artesanal, el mercado destaca por su oferta gastronómica. Sus emblemáticas tortillas de maíz, elaboradas de manera tradicional, se han convertido en uno de los principales atractivos para quienes visitan el lugar.
Estelinas, uno de los negocios de comida más emblemáticos del Guamilito, comenzó con un pequeño puesto dentro del recinto y, con el paso de los años, se consolidó como un referente de la gastronomía tradicional.
Don Alonso, tiene más de 50 años de ser cliente de uno los locales del mercado a sus 76 años de vida sigue llegando desde el 1973.
María Martínez ha dedicado gran parte de su vida a la venta de comida en el Guamilito. Desde los 29 años atiende su negocio, donde ofrece un amplio menú de platillos tradicionales
"Gracias a este emprendimiento pude brindar apoyo económico a mi esposo, sacar adelante a mi familia y contribuir a que mis hijos continuaran sus estudios", expresó doña María Martínez.
El recinto también alberga puestos de flores frescas, frutas, verduras, especias y otros productos que diariamente abastecen a cientos de familias sampedranas, consolidándose como un importante centro de actividad económica.
Los floristas del mercado Guamilito ofrecen arreglos florales para toda ocasión, desde cumpleaños y aniversarios hasta detalles románticos, celebraciones especiales y arreglos fúnebres, adaptados a las necesidades y preferencias de cada cliente.