Horóscopo de hoy, 4 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

En la salud, en las finanzas o en el amor, así como en circunstancias propias de la vida, los horóscopos dicen lo siguiente para hoy sábado 4 de julio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Casi todo lo que te propongas esta jornada se te cumplirá, así que puedes y debes lanzarte a nuevas aventuras en tu vida, ya que tienes un influjo positivo que invade tu signo. La salud está bastante bien, pero no estaría de más que cuidaras la alimentación.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te espera bastante movimiento en el terreno social. Asistirás a reuniones con bastante gente y tal vez no te apetezca mucho hablar sobre determinados asuntos privados. Tienes que buscar pronto un escape y relajarte.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se aproximan novedades familiares de cierta importancia que suavizarán los conflictos acumulados en los últimos tiempos con algunos miembros de tu familia política. Las relaciones con tu pareja mejorarán y volveréis a planear cosas juntos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Procura mantenerte alerta en la alimentación, tu salud podría verse perjudicada si te permitieras excesos. Conocerás a alguien cuya compañía te agradará mucho y con quien pasar buenos ratos, al mismo tiempo que tienes la oportunidad de cambiar de aires.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy puedes disfrutar de una noche muy especial; si te enamoras te deleitarás de una pasión de las que solo se viven una vez, muy intensa y satisfactoria. Aunque tu estado financiero te importa lo justo, deberás hacer un plan de ahorro para que todo cuadre.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Últimamente has tenido despistes en el hogar que te han costado algún disgustillo económico. Hoy será un buen día para dedicar tiempo y esfuerzo a arreglar todo tipo de líos. Tu pareja te agradecerá el detalle más que nadie.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si a día de hoy no tienes relación de pareja estable, es posible que estas que estás viviendo sean las últimas horas de independencia sentimental que te queda. Los actos o reuniones sociales a los que asistas te depararán algo más que diversión.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Ha llegado la hora de poner los pies en la tierra y tomar una solución; es muy halagador tener múltiples pretendientes, pero ha llegado el momento de decidirse por quien más te interese.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estarás más concentrado en ti mismo que en tu pareja, pero, aun así, tus relaciones marcharán estupendamente. Deberías cuidarte un poco más, ya que siempre te ves perjudicado por los cambios de temperatura; acude a un especialista si lo necesitas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Valorarás especialmente a aquellas personas que en el momento en el que tú estás más atareado saben mantenerse atentas, pero a una distancia prudente. Necesitas un área de independencia a la par que cariño y atenciones. Buena suerte con las citas amorosas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Comienzas una etapa de mejoría personal, por lo que sería bueno que empezases a interesarte más por tu pareja, porque tal vez sus cosas no vayan del todo bien, aunque no haya querido molestarte con sus preocupaciones.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si vives en un buen momento en cuanto al dinero, no le des tantas vueltas al futuro y haz ese viaje con el que has soñado toda tu vida. Sólo o en compañía, deberías llevarlo a cabo cuanto antes, aunque creas que no se dan las condiciones ideales.