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Prestamista fue a cobrar y nunca regresó: así asesinaron a doña Florinda en Talanga

Doña Florinda fue ultimada con un machete por sus supuestos deudores, quienes trasladaron su cuerpo a un solar baldío con la intención de incinerarlo. Esto es lo que se sabe del hecho

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturó a una mujer señalada como presunta responsable del delito de homicidio en perjuicio de la prestamista Florinda Bernarda Ramírez Bejarano.

 Fotos: Policía Nacional de Honduras
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La detención se ejecutó en la colonia Torocagua, en Comayagüela, luego de varios días de labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por especialistas de la División de Delitos Contra la Vida.

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De acuerdo con el informe policial, la ahora detenida, de 38 años, es originaria de Orica, Francisco Morazán, y residía en el mismo sector donde fue localizada al momento de su captura.

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Las autoridades detallaron que la mujer contaba con una orden de captura vigente, emitida el 6 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Talanga.

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Según el expediente investigativo, los hechos por los cuales se le señala ocurrieron a finales de febrero de este año, cuando doña Florinda perdió la vida tras acudir a cobrar una deuda pendiente.

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Las investigaciones establecen que Florinda Bernarda Ramírez salió de su vivienda el sábado 28 de febrero y se dirigió a una casa donde habría prestado dinero, con el objetivo de exigir el pago correspondiente.

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En ese lugar, de acuerdo con el informe, los residentes reaccionaron de forma violenta ante la exigencia del cobro y la atacaron con un machete, provocándole la muerte.

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Posteriormente, en horas de la madrugada del 1 de marzo, los involucrados habrían trasladado el cuerpo a un solar baldío con la intención de incinerarlo y ocultar evidencias, según el expediente policial.

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El cadáver fue encontrado esa misma mañana por familiares de la víctima, quienes alertaron de inmediato a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

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“Me están echando la culpa a mí y no fui yo. Me siento limpia y con la cara en alto. Ese día que ella estaba muerta, yo me vine de ahí. No fui yo”, declaró la acusada antes de ser puesta a disposición del órgano judicial competente para continuar con el proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

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