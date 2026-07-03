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Muere el abogado Alexander Maradiaga tras accidente en bulevar Fuerzas Armadas

El abogado Alexander Maradiaga murió tras ser atropellado en el bulevar Fuerzas Armadas, frente a la UPNFM. Esto se sabe del hecho

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Un accidente de tránsito en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Tegucigalpa, provocó la muerte del abogado Alexander Trinidad Maradiaga Chacón.

 Foto: redes sociales
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La tragedia ocurrió la tarde del 2 de julio cuando, según el reporte preliminar, el abogado fue atropellado por un vehículo tipo pick-up color rojo mientras transitaba por la zona.

 Foto: LA PRENSA
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En el incidente también estuvo involucrado otro vehículo, una camioneta color ocre, que habría colisionado en plena marcha con el pick-up, lo que provocó que este último terminara impactando contra el abogado.

 Foto: LA PRENSA
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El pick-up terminó sobre el área cercana a la mediana del bulevar, mientras que otro automóvil resultó con daños materiales y terminó sobre el césped.

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El cuerpo del abogado Maradiaga Chacón quedó en la zona peatonal colindante con el muro perimetral del centro universitario, de acuerdo con los reportes preliminares recopilados en la escena.

 Foto: redes sociales
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Alexander Maradiaga era abogado de profesión y desde el año 2017 se desempeñaba como oficial de información pública del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

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Originario de Jacaleapa, en el departamento de El Paraíso, era recordado por familiares y conocidos como un profesional destacado y una persona cercana a su comunidad natal.

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De acuerdo con lo expresado por allegados, su formación académica la realizó en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), institución en la que obtuvo su título en Derecho.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron mensajes de condolencia a través de redes sociales, recordándolo como una persona amable, servicial y dedicada a su labor profesional.

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Entre los mensajes de duelo, una prima del abogado, radicada en República Dominicana, lamentó no poder acompañar a la familia en este momento de dolor, mientras otros allegados expresaron palabras de consuelo y fe.

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Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área del accidente para permitir las labores de investigación, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo en la escena.

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El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad de los conductores involucrados.
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