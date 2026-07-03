Muere el abogado Alexander Maradiaga tras accidente en bulevar Fuerzas Armadas

Un accidente de tránsito registrado la tarde del 2 de julio en el bulevar Fuerzas Armadas, a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Tegucigalpa, dejó como saldo la muerte del abogado Alexander Trinidad Maradiaga Chacón, de 54 años.El hecho ocurrió cuando, según el reporte preliminar, el profesional del derecho fue atropellado por un vehículo tipo pick-up color rojo mientras transitaba por la zona, generando una escena que conmocionó a conductores y peatones que circulaban en ese momento.En el incidente también estuvo involucrado otro vehículo, una camioneta color ocre, que habría colisionado en plena marcha con el pick-up, lo que provocó que este último terminara impactando contra el peatón.El pick-up implicado en el hecho es un vehículo con placas HBJ9619, el cual, tras el impacto, terminó sobre el área cercana a la mediana del bulevar, mientras que otro automóvil resultó con daños materiales y terminó sobre el césped.El cuerpo de Maradiaga Chacón quedó en la zona peatonal colindante con el muro perimetral del centro universitario, de acuerdo con los reportes preliminares recopilados en la escena.Alexander Maradiaga era abogado de profesión y desde el año 2017 se desempeñaba como oficial de información pública del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).Originario de Jacaleapa, en el departamento de El Paraíso, era recordado por familiares y conocidos como un profesional destacado y una persona cercana a su comunidad natal, donde dejó una imagen de respeto y aprecio.De acuerdo con lo expresado por allegados, su formación académica la realizó en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), institución en la que obtuvo su título en Derecho.Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron mensajes de condolencia a través de redes sociales, recordándolo como una persona amable, servicial y dedicada a su labor profesional.Entre los mensajes de duelo, una prima del abogado, radicada en República Dominicana, lamentó no poder acompañar a la familia en este momento de dolor, mientras otros allegados expresaron palabras de consuelo y fe.Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área del accidente para permitir las labores de investigación, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo en la escena.El cadáver fue trasladado a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad de los conductores involucrados.