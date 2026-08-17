Joven mata a puñaladas a abuelo tras descubrir que era el amante de su esposa

“Yo fui al hotel para poder preguntarle al que atiende diciendo si había visto a mi esposa, porque mi esposa no me contestaba la llamada. Meses antes, el señor me mandó las fotos de ese hotel y su propia hija confirmó diciéndome que mi esposa (y él) tenían relaciones sentimentales en ese hotel”, declaró el agresor ante la Policía.