Joven mata a puñaladas a abuelo tras descubrir que era el amante de su esposa

Una infidelidad terminó en tragedia luego de que un hombre de 26 años asesinará a un adulto mayor de 73 en plena vía pública tras confirmar que mantenía una relación sentimental con su esposa.
El incidente ocurrió en el distrito de Carabayllo en Lima Norte, Perú luego de que el agresor identificado como Weyner Pérez Quispe viera salir a su pareja de un hotel junto a la víctima Felipe Reyes Villena.
A través de redes sociales se difundió un video captado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en el que el joven comienza a apuñalar al adulto mayor tras confirmar que era el amante de su esposa.
Luego de recibir múltiples cortes en el tórax y cuello, Reyes Villena se desplomó sobre el pavimento ante la mirada de los transeúntes.
A pesar de los desesperados intentos de los vecinos por auxiliarlo y solicitar ayuda médica, la gravedad de las heridas provocó que el hombre de 73 años falleciera a los pocos minutos en el lugar del ataque.
Al ser interrogado por las autoridades tras su captura, Pérez Quispe narró su versión de los hechos, afirmando que acudió al hotel luego de que la víctima le mandara fotos del lugar meses antes y la hija del señor le confirmara que mantenían relaciones ahí.
“Yo fui al hotel para poder preguntarle al que atiende diciendo si había visto a mi esposa, porque mi esposa no me contestaba la llamada. Meses antes, el señor me mandó las fotos de ese hotel y su propia hija confirmó diciéndome que mi esposa (y él) tenían relaciones sentimentales en ese hotel”, declaró el agresor ante la Policía.
Sin embargo, en un intento por justificar el ataque, Pérez Quispe alegó que su reacción fue resultado de una supuesta legítima defensa mezclada con un "acto de venganza", asegurando que el adulto mayor fue el primero en atacarlo con el arma punzocortante.
“El señor me iba a apuñalar en la parte del cuello. Mi reacción rápida fue quitarle el cuchillo y, al momento de haberle quitado, tuve una mala reacción”, marró el agresor.
Mientras el agresor permanece bajo custodia a la espera de que el Ministerio Público determine las acciones legales en su contra por homicidio calificado, la familia de la víctima exige profundizar las investigaciones para determinar si la mujer tuvo alguna participación como autora intelectual en el trágico desenlace, en un caso donde la infidelidad cobró el precio más alto.