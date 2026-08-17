Esposa de futbolista tiene obsesionado a hombre: Toman drástica decisión

Lo que comenzó como una pesadilla ha alcanzado un límite insostenible con la esposa de jugador.
Devrim Özkan es el nombre de la chica que ha estado involucrada en la polémica.
La situación ha generado revuelo en Turquía.
El futbolista uruguayo Lucas Torreira, quien milita en el Galatasaray, es el hombre que tiene serios problemas económicos junto a su pareja sentimental.
Para comprender la gravedad de la situación es necesario remontarse al mes de mayo, cuando Torreira fue víctima de una agresión física dentro de un centro comercial en Estambul. En aquella oportunidad, un sujeto que mantenía una conducta obsesiva hacia la esposa del jugador lo abordó violentamente.
El jugador relató lo ocurrido durante una entrevista con CNN Türk, explicando que primero se acercó una persona que aparentemente quería tomarse una fotografía con él. Posteriormente apareció otro hombre y, debido a la situación, Torreira pensó que también pretendía saludarlo o tomarse una foto. Sin embargo, el sujeto terminó atacándolo de manera repentina.
“Un hombre se acercó diciendo que quería una foto conmigo. Después apareció otro individuo y pensé que también quería hacerse una fotografía. Sin embargo, cuando se acercó me golpeó de repente en el lado izquierdo de la cabeza”, explicó el futbolista uruguayo.
La investigación de las autoridades turcas apuntó presuntamente hacia Burak Doğan, un hombre al que medios locales relacionaron con anteriores episodios de acoso hacia Devrim Özkan, pareja del futbolista.
De acuerdo con las informaciones difundidas en Turquía, el individuo habría mostrado anteriormente una conducta insistente hacia la actriz y modelo.
Tras la agresión contra Torreira, las autoridades consiguieron detener al sospechoso y este fue trasladado a prisión mientras avanzaba el proceso correspondiente. Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad, situación que habría vuelto a encender las alarmas alrededor del futbolista y su pareja.
La preocupación aumentó todavía más después de que, según los reportes que circulan en la prensa turca, el individuo habría intentado localizar al chófer de Torreira y supuestamente lo habría amenazado con una frase inquietante: “Voy a terminar lo que empecé”.
El hecho ya habría sido puesto en conocimiento de las autoridades y la Policía de Turquía estaría trabajando para localizar nuevamente al hombre señalado. La gravedad de estas nuevas amenazas habría provocado que el entorno de Torreira tome medidas para reforzar su seguridad.
Ante este escenario, el futbolista, quien actualmente desarrolla su carrera en el fútbol turco, habría solicitado a su representante que estudie alternativas para abandonar el país. La posibilidad de salir de Turquía estaría relacionada directamente con la preocupación por su seguridad y la de su círculo cercano.
En medio de toda esta situación, el nombre de Devrim Özkan ha cobrado especial protagonismo. Mientras que fuera de Turquía puede ser una figura poco conocida para el público futbolístico, dentro del país es una reconocida actriz, modelo y personalidad de televisión.
Özkan nació el 2 de septiembre de 1998 y desde muy joven comenzó a desarrollar una carrera vinculada con la televisión. Su participación en diferentes producciones turcas le permitió ganar popularidad y convertirse progresivamente en uno de los rostros conocidos de la industria del entretenimiento de su país.
Entre sus primeros trabajos aparecen producciones como 'Rüya' y 'Vatanım Sensin', proyectos que contribuyeron a darle visibilidad dentro de la televisión turca. Posteriormente, su participación en 'Vuslat' representó otro paso importante en su carrera y le permitió consolidarse como actriz.
Con el paso de los años, las oportunidades profesionales continuaron llegando y Özkan amplió su presencia en el mundo del entretenimiento. Además de la actuación, también ha desarrollado una carrera como modelo y figura publicitaria.
Su popularidad también se refleja en las redes sociales. La actriz cuenta con millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una personalidad con una importante capacidad de influencia y en un rostro atractivo para diferentes marcas y campañas comerciales.
Un hombre está obsesionado con la bella esposa de Torreira y esto ha provocado que busquen irse de Turquía.