El pasado de Dereck McNeil: denuncia de supuesta violencia y vínculo en caso de Angie Peña

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán puso bajo la lupa algunos episodios de su pasado que salieron a la luz tras su muerte, entre ellos una denuncia presentada por una expareja y su presunto vínculo como testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña.
McNeil fue asesinado a balazos este lunes (17 de agosto) mientras se conducía en una camioneta Toyota Land Cruiser Prado blanca, luego de haber dejado a su hijo en la escuela, según la información preliminar conocida sobre el crimen.
El ataque ocurrió en las cercanías de la Departamental de Educación de Roatán, Islas de la Bahía. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que se desplazaba en una motocicleta habría disparado contra el vehículo en el que se trasladaba McNeil.
Varios proyectiles impactaron el automóvil y alcanzaron a McNeil. El hombre habría intentado salir de la camioneta para ponerse a salvo, pero murió a un costado del vehículo.
Tras el crimen, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda en distintos sectores de Roatán para localizar a los posibles responsables. Hasta el momento no se han reportado capturas y tampoco se ha establecido oficialmente el móvil del asesinato. Sin embargo, sí se han conocido detalles de su pasado.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó que McNeil era uno de los testigos protegidos dentro de la investigación relacionada con la desaparición de Angie Peña.
“Hoy asesinaron a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña, acabo de recibir la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso; es lo único que puedo explicar hasta este momento”, declaró Asfura.
Según información clasificada citada en relación con el caso, McNeil habría asegurado que vio a Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022 mientras realizaba un paseo en una moto acuática en Roatán.
Por ahora, las autoridades no han establecido si el asesinato de McNeil tuvo relación con su condición de testigo protegido o si respondió a otro motivo. Esa es una de las principales interrogantes que deberá ser esclarecida durante las investigaciones.
Otro de los antecedentes que trascendieron tras su muerte corresponde a una denuncia presentada en 2024 por una expareja de McNeil ante un medio de comunicación de Roatán.
En declaraciones brindadas al medio RHC, la mujer manifestó su intención de denunciar a quien identificó como su expareja, Dereck Isaac McNeil James, y afirmó que presuntamente había sufrido agresiones durante el período en que mantuvieron una relación.
“Él me agredió físicamente, tanto física, verbalmente, psicológicamente, vulnerando mis derechos”, afirmó la mujer en aquella declaración.
La denunciante también aseguró que había presentado reportes ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y mencionó el informe DPI-2023-791, además de señalar que contaba con pruebas para respaldar sus declaraciones.
No obstante, estas acusaciones corresponden a señalamientos de la denunciante y no constituyen por sí mismas una condena o determinación de responsabilidad contra McNeil. Hasta ahora tampoco se ha dado a conocer públicamente el resultado o avance definitivo de ese proceso.
McNeil se desempeñó como secretario de los Juzgados de Paz de Islas de la Bahía, según la información conocida sobre su trayectoria. También había sido suspendido de ese cargo, de acuerdo con los datos proporcionados.
En su perfil de X aparecía una descripción en la que se identificaba como “Defensor de los Derechos de la mujer”. Mientras tanto, en su cuenta de Facebook se presentaba como comerciante y propietario de una corporación.
McNeil era hijo de la reconocida abogada Claudette Ofelia McNeil, y su asesinato ha generado consternación en Roatán. Ahora, además de esclarecer quién ejecutó el ataque, las autoridades deberán determinar qué motivó el crimen y si existe alguna conexión con el caso de Angie Peña o con cualquier otro episodio de su pasado.