Liga Naciones Concacaf: Costa Rica eliminada, mundialista avanzará y centroamericana va a descender

La Liga de Naciones de Concacaf vivió una jornada cargada de sorpresas y drama, con movimientos importantes en la lucha por los cuartos de final y la permanencia en la Liga A.
La jornada de este jueves 1 de octubre de 2026 provocó movimientos importantes en el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League.
El gran protagonista del Grupo A continúa siendo Curazao. La selección caribeña derrotó 1-0 a Trinidad y Tobago en el Stadion Ergilio Hato y llegó a nueve puntos de nueve posibles, con tres victorias consecutivas.
El único gol del encuentro fue obra de Juninho Bacuna al minuto 58, resultado suficiente para que Curazao conservara el liderato del grupo. La selección dirigida por Dick Advocaat ya había sorprendido en la primera jornada al vencer 4-3 a Costa Rica como visitante y posteriormente goleó 6-1 a Nicaragua, por lo que acumula 11 goles marcados y solamente cuatro recibidos.
El conjunto caribeño de Curazao llegó a nueve puntos después de conseguir su tercera victoria consecutiva en el torneo y se mantiene en lo más alto del grupo. Prácticamente a falta de confirmación oficial es un casi hecho que estará en cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
Cabe recordar que Curazao disputó por primera vez una Copa del Mundo en 2026 después de conseguir una histórica clasificación al Mundial, convirtiéndose en el país más pequeño en alcanzar la fase final del torneo. El equipo caribeño terminó primero de su grupo en las Eliminatorias de Concacaf y selló su boleto después de empatar 0-0 contra Jamaica en Kingston.
Costa Rica vivió una noche agridulce en Managua. La Tricolor goleó 0-3 a Nicaragua en el debut de Bryan Ruiz como entrenador, pero el resultado llegó después de que se confirmara que los costarricenses ya no tenían posibilidades matemáticas de terminar entre los dos primeros del Grupo A.
El triunfo, sin embargo, representó un importante alivio para Costa Rica, que venía de perder sus dos primeros encuentros ante Curazao y Haití y necesitaba reaccionar para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia en la Liga A.
El resultado le permite a Costa Rica recuperar confianza, pero no modifica su situación en la pelea por los cuartos de final. Ahora toda su atención estará puesta en el último partido de la fase de grupos, cuando reciba a Haití.
Costa Rica quedó eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf, pero en la última jornada se jugará el hecho de no descender. Deben de ganarle a Haití.
Otra selección que dio un enorme paso hacia los cuartos de final fue Haití.
Los haitianos protagonizaron una gran actuación y derrotaron 1-4 a República Dominicana como visitantes, resultado que les permitió alcanzar los nueve puntos y colocarse en la segunda posición del Grupo A.
El conjunto haitiano todavía no tiene asegurado matemáticamente el boleto porque Curazao también suma nueve puntos y República Dominicana llega con seis. Sin embargo, Haití depende de sí mismo para avanzar: una victoria ante Costa Rica le garantiza terminar entre los dos primeros.
La derrota ante Costa Rica fue especialmente dolorosa para Nicaragua. Los pinoleros quedaron eliminados de la pelea por los cuartos de final y ahora afrontarán la última jornada con el objetivo de evitar el descenso a la Liga B.
Nicaragua permanece sin puntos después de sus tres partidos y acumula derrotas ante República Dominicana, Curazao y Costa Rica. Además, tiene una diferencia de goles muy negativa después del contundente 6-1 sufrido ante Curazao y el 0-3 frente a los costarricenses.
Ahora tendrá una última oportunidad cuando reciba a República Dominicana.
El panorama también es complicado porque Trinidad y Tobago tampoco ha logrado sumar puntos y actualmente lucha por evitar terminar en la última posición. El conjunto trinitense todavía tendrá un partido pendiente contra Curazao.
Así queda el grupo A de la Liga de Naciones a falta de una jornada: Curazao y Haití virtualmente en cuartos. Las que terminen terceros y cuartos irán a repechaje para Copa Oro, los quinto y sexto descenderán.