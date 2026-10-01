Discusión de pareja, whisky y disparos: confirman que famosa tiktoker le disparó a su esposo

Cinthya Abigail Tamez Rivera disparó contra su pareja, Leodegario Moya Garza, durante una madrugada marcada por una discusión, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sobre la muerte de cinco integrantes de una familia en Montemorelos.
Según la principal línea de investigación, la mujer habría privado de la vida a Moya y posteriormente habría disparado contra sus dos hijos mayores, Bruno y Cristian, dentro de la vivienda ubicada en el fraccionamiento Los Nogales.
El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que los peritajes balísticos preliminares establecen coincidencias entre los casquillos encontrados en las diferentes escenas y la pistola automática calibre .38 localizada en la camioneta donde fueron encontrados Cinthya y su hijo menor.
La reconstrucción preliminar señala que, después de disparar contra su pareja y los dos menores, Tamez Rivera habría salido de la vivienda en una camioneta Jeep roja junto con su hijo Gustavo, de entre 2 y 4 años.
El menor fue localizado posteriormente sin vida junto a su madre dentro del vehículo, en el fraccionamiento Los Fresnos. Ambos presentaban heridas producidas por arma de fuego y en la camioneta fue asegurada el arma que ahora es analizada por los investigadores.
Las autoridades localizaron primero los cuerpos de Cinthya Abigail y Gustavo durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, en el cruce de las calles El Sabino y Camino a Hualahuitas. El vehículo se encontraba cerca de una zona habitacional.
Tras ese hallazgo, las diligencias llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada a unos 300 o 400 metros, en el fraccionamiento Los Nogales. Allí encontraron sin vida a Leodegario Moya y a los otros dos hijos de la pareja.
Las cinco víctimas fueron identificadas como Cinthya Abigail Tamez Rivera, de entre 33 y 35 años; Leodegario Moya Garza; y sus tres hijos, Gustavo, Cristian o Christian y Bruno.
La Fiscalía mantiene como principal hipótesis que se trató de un multihomicidio seguido de suicidio. De acuerdo con las primeras indagatorias, Tamez Rivera habría sido responsable de los cuatro homicidios antes de quitarse la vida.
El fiscal explicó que la secuencia todavía debe ser confirmada mediante los peritajes y demás diligencias. Por ello, las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de la familia y las circunstancias que precedieron a los disparos.
Una de las líneas que se analiza es que durante la noche o madrugada anterior ocurrió una discusión entre la pareja. El motivo exacto de ese supuesto conflicto todavía no ha sido establecido por la Fiscalía.
Las autoridades también informaron que la noche anterior se habría realizado una reunión en la vivienda, en la que algunas personas consumieron bebidas alcohólicas. Durante un cateo fueron encontradas botellas de cerveza y una botella de whisky.
Según las primeras versiones incorporadas a la investigación, algunas personas habrían llegado a la vivienda en vehículos tipo RZR. Las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron presentes y qué ocurrió antes de que se produjera la discusión.
El arma localizada en la camioneta constituye uno de los principales indicios del caso. Los investigadores compararon los casquillos encontrados en los dos lugares con los elementos relacionados con la pistola calibre .38.
La Fiscalía informó que las coincidencias balísticas encontradas hasta ahora respaldan la principal línea de investigación sobre la mecánica de las muertes, aunque los estudios periciales aún deben concluirse.
La escena de la vivienda también aportó elementos para reconstruir lo ocurrido. Los dos hijos mayores fueron encontrados en el área de la sala, detrás de un sillón, una posición que preliminarmente hace presumir que pudieron haber intentado resguardarse al escuchar los disparos.
Las autoridades buscan determinar el orden exacto en que ocurrieron los ataques y cuánto tiempo transcurrió entre cada uno de ellos. Para ello se realizan estudios forenses y se revisan los indicios recolectados en ambos lugares.
También se investigan las últimas horas de Cinthya Abigail Tamez Rivera. En redes sociales circularon publicaciones atribuidas a su cuenta de TikTok, algunas de ellas realizadas pocas horas antes del hallazgo de los cuerpos.
Entre esas publicaciones aparece un mensaje con referencias al rencor y a la posibilidad de causar daños, además de otra frase que decía “En otra vida, lo prometo”. También se difundió un video en el que la mujer aparecía conduciendo un vehículo tipo RZR.
Las publicaciones llamaron la atención de los investigadores y de los usuarios de redes sociales, pero por sí mismas no permiten establecer el motivo de los hechos ni demostrar responsabilidad penal.
También circularon versiones sobre las actividades comerciales que realizaba la mujer. Personas de la zona señalaron que organizaba tandas y que se dedicaba a la compra, venta y rifa de vehículos, cadenas, relojes y teléfonos celulares.
Sin embargo, las autoridades no han establecido una relación entre esas actividades y las muertes. Tampoco se ha confirmado que las publicaciones en redes sociales expliquen lo ocurrido.
Vecinos de la zona también habrían reportado haber escuchado gritos y disparos durante la madrugada. Estas versiones forman parte de las diligencias que deberán ser corroboradas mediante entrevistas y otros elementos de investigación.
La Fiscalía mantiene abierta la revisión de cámaras de vigilancia, entrevistas con vecinos y familiares y los resultados de los estudios toxicológicos. Estos elementos serán utilizados para confirmar o descartar la reconstrucción preliminar.
Por ahora, la principal hipótesis apunta a que Cinthya Abigail Tamez Rivera disparó primero contra su pareja y sus dos hijos mayores en la vivienda, para después salir con Gustavo en la camioneta y dispararle al menor antes de quitarse la vida.
La Fiscalía de Nuevo León no ha establecido de manera definitiva el motivo que habría desencadenado los hechos. El fiscal Javier Flores Saldívar ha señalado preliminarmente un posible malentendido o enojo entre la pareja.
El caso permanece bajo investigación mientras los especialistas concluyen los peritajes balísticos, forenses y toxicológicos. Las autoridades también continúan con la reconstrucción de las últimas horas de la familia.
El hallazgo de los cinco cuerpos ocurrió el miércoles 30 de septiembre y generó una movilización de las corporaciones de seguridad y agentes ministeriales en los fraccionamientos Los Fresnos y Los Nogales.