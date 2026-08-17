Giro en caso Marvin Fernández: investigan venta de terrenos como móvil del crimen

Las investigaciones tuvieron un avance importante el jueves, cuando agentes de la Policía realizaron un operativo en un hotel de Olanchito, Yoro, donde capturaron a Jesús Tróchez, de 20 años, conocido con el alias de El Diablo, señalado de haber asesinado al ciudadano Roberto Chavarría en un asalto a un supermercado.