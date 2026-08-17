Giro en caso Marvin Fernández: investigan venta de terrenos como móvil del crimen

Las investigaciones por el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández dieron un nuevo giro y ahora apuntan a un posible conflicto relacionado con la venta de unos terrenos en los que la víctima estaba trabajando para resolver varios problemas legales.
De acuerdo con las autoridades, durante las averiguaciones surgieron nuevos indicios que fortalecen esta línea de investigación y debilitan la hipótesis inicial de que Fernández habría sido asesinado por confusión con otro abogado que tenía su bufete en el mismo edificio.
Las pesquisas establecen que Marvin Omar habría recibido amenazas de muerte antes del crimen. Según la información recabada, en los mensajes le exigían que devolviera dinero que le habían pagado por un proceso relacionado con la compra y venta de los terrenos.
Fernández trabajaba en ese caso para intentar solucionar los inconvenientes legales que habían surgido en torno a la negociación. Las autoridades investigan ahora si estas amenazas estarían directamente relacionadas con el ataque que terminó con su vida.
El crimen ocurrió el martes 11 de agosto dentro del bufete de su esposa, quien también es abogada. El despacho está ubicado en la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles del barrio El Centro, donde el estudiante se encontraba cuando fue atacado.
Los videos de las cámaras de seguridad muestran el momento en que un hombre ingresa al despacho y se acerca a Fernández. El sospechoso habría sacado una pistola que llevaba dentro de una mochila y posteriormente le disparó.
Las imágenes también permitieron reconstruir parte de la ruta de escape del atacante. El hombre, que llevaba el rostro cubierto, salió del bufete y huyó por la 5 avenida en dirección sur.
Posteriormente, al llegar a la 5 calle suroeste, el sospechoso tomó esa vía y, al alcanzar nuevamente la 5 avenida, abordó un taxi en el que continuó su huida.
Las investigaciones tuvieron un avance importante el jueves, cuando agentes de la Policía realizaron un operativo en un hotel de Olanchito, Yoro, donde capturaron a Jesús Tróchez, de 20 años, conocido con el alias de El Diablo, señalado de haber asesinado al ciudadano Roberto Chavarría en un asalto a un supermercado.
Durante el operativo también fue detenido Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias El Texas. Según la Policía, este último fue identificado mediante videos y testimonios como el presunto responsable del asesinato de Fernández.
En la inspección de la habitación donde se encontraban los dos sospechosos, los agentes informaron que encontraron la ropa y los zapatos que supuestamente utilizó El Texas durante el crimen. También reportaron el hallazgo de droga.
Carlos Zaldívar Cervantes fue presentado ante los tribunales por el delito de tráfico de drogas y enviado al centro penitenciario de El Progreso, Yoro. Sin embargo, las autoridades preparan una nueva acusación relacionada con el asesinato del estudiante de Derecho.
En las próximas horas, la Fiscalía tiene previsto presentar ante los tribunales de San Pedro Sula la acusación contra El Texas por el homicidio de Marvin Omar Fernández. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar quién ordenó el crimen y establecer si el asesinato estuvo motivado por el conflicto relacionado con la venta de los terrenos.