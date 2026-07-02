Basura “ahoga" a San Pedro Sula, así lucen sus calles

La acumulación de basura vuelve a generar malestar entre los sampedranos, quienes denunciaron que varios sectores de la ciudad permanecen llenos de desechos desde hace más de una semana.
Ante las denuncias, el equipo de LA PRENSA realizó un recorrido por la ciudad el miércoles, constatando la crítica situación de salubridad en la que se encuentran varias calles, colonias y mercados.
En el barrio Medina, una zona de alto movimiento comercial, las esquinas lucen abarrotadas de bolsas, restos de comida y residuos hasta con gusanos que desprenden malos olores.
Comerciantes del sector explicaron que muchos desechos provienen de negocios cercanos, especialmente ventas de comida y frutas, pero señalaron que el problema se agrava cuando las bolsas quedan varios días sin ser retiradas por el servicio de recolección.
Carmen López, comerciante del barrio Medina, lamentó que la basura sea colocada en las esquinas a la espera del camión recolector, pero termine regada en la vía pública.
En el mercado Dandy, uno de los puntos más afectados, el promontorio de basura sigue creciendo pese a los intentos por mejorar las condiciones de limpieza en la zona.
Vendedores y compradores del mercado temen que la cercanía de los desechos con puestos de mariscos, carnes y otros alimentos represente un riesgo para la salud de quienes a diario acuden a abastecerse.
En la colonia La Unión, los vecinos denunciaron que los camiones recolectores no ingresan a los pasajes, por lo que las familias se ven obligadas a sacar sus bolsas hasta la calle principal.
Sobre la mediana de la tercera avenida, entre la 27 y 33 calle, se observaron bolsas rotas, botellas de vidrio, residuos domésticos y hasta sanitarios en mal estado abandonados en plena vía pública.
En sectores de las colonias La Paz, La Unión y San Luis, los habitantes aseguran que el mal olor y la contaminación ya dificultan la movilidad en algunos pasajes, donde la basura bloquea parte del paso.
En la colonia Suazo Córdoba y la 33 calle también presentan acumulación de desechos.
En algunos puntos, las bolsas permanecen desde hace días en zonas transitadas por peatones, niños, estudiantes y vendedores.
En la colonia Satélite, vecinos lamentaron que la basura se acumule incluso cerca de rótulos que prohíben tirar desechos.
Incluso en los alrededores de centros educativos con alta población estudiantil, como el centro de educación básica Primero de Febrero.
Cientos de sampedranos han hecho un llamado enérgico a las autoridades competentes, a través de medios de comunicación y redes sociales, señalando que ya no pueden seguir viviendo en condiciones de insalubridad.
Estas son apenas algunas de las zonas de San Pedro Sula donde la basura permanece acumulada; sin embargo, en redes sociales las denuncias se han multiplicado exigiendo pronta respuesta.