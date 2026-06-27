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Mototaxis, carros clásicos, racers y motos se roban el show en Desfile de Carrozas de SPS

Mototaxis, carros clásicos, racers y motocicletas se robaron buena parte del espectáculo del colorido Desfile de Carrozas 2026 en San Pedro Sula

Mototaxis, carros clásicos, racers y motos se roban el show en Desfile de Carrozas de SPS
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Los motores encendidos, el brillo de los vehículos y la creatividad en cada presentación se convirtieron en protagonistas este sábado durante el tradicional Desfile de Carrozas de la Feria Juniana 2026 en San Pedro Sula.

 Fotos: Yoseph Amaya/ LA PRENSA
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Mototaxis, carros clásicos, racers y motocicletas se robaron buena parte del espectáculo, captando la atención de miles de sampedranos que se apostaron a lo largo de la Avenida Circunvalación para disfrutar de una de las actividades más esperadas de la feria.

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El desfile, que forma parte de la celebración del 490 aniversario de fundación de San Pedro Sula, reunió a decenas de instituciones, empresas privadas, bandas de guerra, clubes de vehículos y agrupaciones artísticas.

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Aunque las carrozas llenaron de color y alegría el recorrido, los vehículos de exhibición lograron destacar por su originalidad, potencia y el entusiasmo que generaron entre los asistentes.

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Uno de los momentos más llamativos fue la participación del Club de Autos Clásicos, cuyos vehículos despertaron nostalgia entre adultos y curiosidad entre los más jóvenes, al mostrar modelos emblemáticos de distintas décadas.

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Los automóviles restaurados, con acabados impecables y detalles originales, fueron ampliamente fotografiados por las familias que acudieron al evento.

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A la par de los clásicos, los racers y vehículos tuning también hicieron vibrar el ambiente con motores modificados, diseños deportivos y sistemas de sonido que llamaron la atención a su paso.

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Las mototaxis sorprendieron con creativas decoraciones y temáticas coloridas, convirtiéndose en una de las atracciones más inesperadas y comentadas de la jornada.

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El desfile también contó con la participación de clubes de motociclistas como Harley Davidson y Zorzales Racing, quienes aportaron adrenalina y espectáculo con sus imponentes máquinas.

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La combinación de tradición, modernidad y pasión por los motores dio un toque diferente al desfile, que cada año suma nuevos atractivos para el disfrute de los sampedranos.

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Mientras avanzaban los bloques, el público no dejó de aplaudir, grabar videos y capturar fotografías, especialmente durante el paso de los vehículos que destacaron por su singularidad.

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La Feria Juniana 2026 continúa desarrollándose con diversas actividades culturales, artísticas y recreativas, reafirmando su importancia como una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas de San Pedro Sula.

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