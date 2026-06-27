Mototaxis, carros clásicos, racers y motos se roban el show en Desfile de Carrozas de SPS

Los motores encendidos, el brillo de los vehículos y la creatividad en cada presentación se convirtieron en protagonistas este sábado durante el tradicional Desfile de Carrozas de la Feria Juniana 2026 en San Pedro Sula.
Mototaxis, carros clásicos, racers y motocicletas se robaron buena parte del espectáculo, captando la atención de miles de sampedranos que se apostaron a lo largo de la Avenida Circunvalación para disfrutar de una de las actividades más esperadas de la feria.
El desfile, que forma parte de la celebración del 490 aniversario de fundación de San Pedro Sula, reunió a decenas de instituciones, empresas privadas, bandas de guerra, clubes de vehículos y agrupaciones artísticas.
Aunque las carrozas llenaron de color y alegría el recorrido, los vehículos de exhibición lograron destacar por su originalidad, potencia y el entusiasmo que generaron entre los asistentes.
Uno de los momentos más llamativos fue la participación del Club de Autos Clásicos, cuyos vehículos despertaron nostalgia entre adultos y curiosidad entre los más jóvenes, al mostrar modelos emblemáticos de distintas décadas.
Los automóviles restaurados, con acabados impecables y detalles originales, fueron ampliamente fotografiados por las familias que acudieron al evento.
A la par de los clásicos, los racers y vehículos tuning también hicieron vibrar el ambiente con motores modificados, diseños deportivos y sistemas de sonido que llamaron la atención a su paso.
Las mototaxis sorprendieron con creativas decoraciones y temáticas coloridas, convirtiéndose en una de las atracciones más inesperadas y comentadas de la jornada.
El desfile también contó con la participación de clubes de motociclistas como Harley Davidson y Zorzales Racing, quienes aportaron adrenalina y espectáculo con sus imponentes máquinas.
La combinación de tradición, modernidad y pasión por los motores dio un toque diferente al desfile, que cada año suma nuevos atractivos para el disfrute de los sampedranos.
Mientras avanzaban los bloques, el público no dejó de aplaudir, grabar videos y capturar fotografías, especialmente durante el paso de los vehículos que destacaron por su singularidad.
La Feria Juniana 2026 continúa desarrollándose con diversas actividades culturales, artísticas y recreativas, reafirmando su importancia como una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas de San Pedro Sula.