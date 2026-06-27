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Las mejores fotos del desfile de carrozas en SPS

San Pedro Sula vivió una noche de gran celebración con el tradicional Desfile de Carrozas, que se convirtió en un éxito rotundo y una fiesta total en el marco del 490 aniversario de la ciudad

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El tradicional Desfile de Carrozas en San Pedro Sula se convirtió en una auténtica fiesta de color, alegría y entusiasmo, en el marco de la celebración del 490 aniversario de la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la Feria Juniana. Fotos: Yoseph Amaya.
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Desde horas de la tarde y noche, miles de sampedranos y visitantes se volcaron a las principales calles para disfrutar del recorrido de las carrozas, en un ambiente festivo que combinó música, cultura y tradición.
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Familias enteras se dieron cita para ser parte de una celebración que reunió a autoridades, civiles y ciudadanos en un mismo sentimiento de orgullo por la ciudad.
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El evento fue catalogado como un éxito total por la masiva participación del público y el orden con el que se desarrolló la actividad. Las calles se llenaron de color y energía, mientras las carrozas avanzaban decoradas con motivos alusivos a la identidad sampedrana, la cultura hondureña y las festividades junianas.
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Durante el recorrido, se vivió un ambiente alegre y seguro, donde las expresiones de entusiasmo fueron constantes.
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Niños, jóvenes y adultos aplaudieron el paso de las carrozas, mientras captaban fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales, destacando la magnitud del evento.
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Las carrozas, cuidadosamente decoradas con motivos alusivos a la cultura, historia y desarrollo de San Pedro Sula, fueron el centro de atención del público.
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Cada una de ellas destacó por su creatividad, iluminación y colorido, convirtiéndose en verdaderas obras móviles que recorrieron las principales calles bajo los aplausos de los presentes.
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El Desfile de Carrozas volvió a posicionarse como uno de los eventos más emblemáticos de la Feria Juniana, dejando una noche inolvidable marcada por la alegría colectiva, el colorido de las carrozas y la participación masiva de la población.
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En el marco del 490 aniversario de San Pedro Sula, la ciudad celebró con orgullo una actividad que reafirma su espíritu festivo, su tradición cultural y la unidad de su gente, consolidando una vez más este desfile como una de las celebraciones más importantes del año.
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