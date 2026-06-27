Las mejores fotos del desfile de carrozas en SPS

El tradicional Desfile de Carrozas en San Pedro Sula se convirtió en una auténtica fiesta de color, alegría y entusiasmo, en el marco de la celebración del 490 aniversario de la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la Feria Juniana. Fotos: Yoseph Amaya.
Desde horas de la tarde y noche, miles de sampedranos y visitantes se volcaron a las principales calles para disfrutar del recorrido de las carrozas, en un ambiente festivo que combinó música, cultura y tradición.
Familias enteras se dieron cita para ser parte de una celebración que reunió a autoridades, civiles y ciudadanos en un mismo sentimiento de orgullo por la ciudad.
El evento fue catalogado como un éxito total por la masiva participación del público y el orden con el que se desarrolló la actividad. Las calles se llenaron de color y energía, mientras las carrozas avanzaban decoradas con motivos alusivos a la identidad sampedrana, la cultura hondureña y las festividades junianas.
Durante el recorrido, se vivió un ambiente alegre y seguro, donde las expresiones de entusiasmo fueron constantes.
Niños, jóvenes y adultos aplaudieron el paso de las carrozas, mientras captaban fotografías y videos que rápidamente circularon en redes sociales, destacando la magnitud del evento.
Las carrozas, cuidadosamente decoradas con motivos alusivos a la cultura, historia y desarrollo de San Pedro Sula, fueron el centro de atención del público.
Cada una de ellas destacó por su creatividad, iluminación y colorido, convirtiéndose en verdaderas obras móviles que recorrieron las principales calles bajo los aplausos de los presentes.
El Desfile de Carrozas volvió a posicionarse como uno de los eventos más emblemáticos de la Feria Juniana, dejando una noche inolvidable marcada por la alegría colectiva, el colorido de las carrozas y la participación masiva de la población.
En el marco del 490 aniversario de San Pedro Sula, la ciudad celebró con orgullo una actividad que reafirma su espíritu festivo, su tradición cultural y la unidad de su gente, consolidando una vez más este desfile como una de las celebraciones más importantes del año.