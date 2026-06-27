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Bellas mujeres cautivaron en el desfile de carrozas en San Pedro Sula

Desde el inicio del desfile, las sonrisas, los saludos y la elegancia de las jóvenes se convirtieron en uno de los principales atractivos de la festividad

Bellas mujeres cautivaron en el desfile de carrozas en San Pedro Sula
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La belleza, el carisma y la elegancia fueron parte del espectáculo que dejó el tradicional Desfile de Carrozas, donde decenas de mujeres deslumbraron con su presencia durante una de las actividades más emblemáticas de la Feria Juniana, celebrada en el marco del 490 aniversario de la fundación de San Pedro Sula. FOTOS: Yoseph Amaya.

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Las bellas sampedranas se robaron las miradas de los miles de asistentes que abarrotaron las principales calles de la ciudad para disfrutar del recorrido.
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Desde el inicio del desfile, las sonrisas, los saludos y la elegancia de las jóvenes se convirtieron en uno de los principales atractivos de la noche.
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Entre las participantes destacaron reinas de belleza, modelos, presentadoras de televisión, creadoras de contenido y representantes de distintas empresas e instituciones, quienes desfilaron sobre vistosas carrozas decoradas especialmente para la ocasión.
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Cada una aportó su estilo y personalidad, convirtiéndose en el centro de atención tanto para los presentes como para quienes siguieron el evento a través de las redes sociales.
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Su presencia aportó un toque de glamour y distinción a una celebración que año tras año reúne a miles de familias sampedranas.
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Las bellas mujeres no solo resaltaron por su imagen, sino también por la seguridad y el porte con el que representaron a diferentes marcas, organizaciones y certámenes de belleza, contribuyendo al ambiente festivo que caracteriza las celebraciones del aniversario de la capital industrial del país.
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El desfile de carrozas volvió a demostrar por qué es uno de los eventos más esperados de la Feria Juniana, combinando música, color, tradición y la participación de mujeres que, con su elegancia y simpatía, engalanaron cada momento del recorrido.
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En la conmemoración de los 490 años de San Pedro Sula, la belleza femenina volvió a ser protagonista, dejando postales memorables.
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Conquistando los aplausos de un público que disfrutó de una noche llena de celebración, cultura y orgullo sampedrano.
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