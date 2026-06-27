Bellas mujeres cautivaron en el desfile de carrozas en San Pedro Sula

La belleza, el carisma y la elegancia fueron parte del espectáculo que dejó el tradicional Desfile de Carrozas, donde decenas de mujeres deslumbraron con su presencia durante una de las actividades más emblemáticas de la Feria Juniana, celebrada en el marco del 490 aniversario de la fundación de San Pedro Sula. FOTOS: Yoseph Amaya.