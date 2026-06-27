Sampedranos se visten de color y alegría en su desfile de carrozas

San Pedro Sula vive una jornada llena de alegría, color y entusiasmo durante la celebración del tradicional Desfile de Carrozas, una de las actividades más esperadas de la Feria Juniana, que este año se desarrolló en el marco del 490 aniversario de la fundación de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
Desde tempranas horas, las principales calles de la capital industrial de Honduras comenzaron a llenarse de familias, turistas y ciudadanos que llegaron para ser parte de la celebración.
El ambiente festivo se hizo sentir con música, aplausos y el entusiasmo de los asistentes, quienes disfrutaron de un evento que reunió a la población en un mismo sentimiento de orgullo sampedrano.
El desfile estuvo marcado por un ambiente alegre y ordenado que congregó a autoridades municipales, cuerpos de seguridad, representantes de instituciones públicas y privadas, así como a miles de ciudadanos que se dieron cita para disfrutar del recorrido de las coloridas carrozas.
El desfile, marcado por un ambiente alegre y ordenado que congregó a autoridades municipales, cuerpos de seguridad, representantes de instituciones públicas y privadas, así como a miles de ciudadanos que se dieron cita para disfrutar del recorrido de las coloridas carrozas.
Cada una de ellas fue decorada con motivos alusivos a la cultura, identidad y tradición de la ciudad, resaltando el espíritu festivo de la celebración.
Durante el evento, la convivencia entre autoridades, civiles y visitantes fue uno de los aspectos más destacados, ya que todos compartieron en un mismo espacio la celebración de los 490 años de historia de San Pedro Sula, reafirmando el sentido de pertenencia y unidad de la población.
Las familias sampedranas disfrutaron de un ambiente seguro y lleno de entretenimiento, donde la música, las presentaciones artísticas y el paso de las carrozas aportaron un espectáculo visual que llenó de color las principales avenidas.
Niños, jóvenes y adultos se apostaron a lo largo del recorrido para aplaudir y fotografiar cada momento del desfile.
El desfile de carrozas se consolidó nuevamente como uno de los eventos más emblemáticos de la celebración del aniversario de la ciudad, dejando en evidencia el entusiasmo de los sampedranos por celebrar sus 490 años de fundación, en un ambiente lleno de alegría, color y unidad.