¿Compartimientos secretos? Investigan vehículos y lanchas de “Los Coleman” tras hallazgo de pistas clave

La nueva diligencia fue confirmada por el Ministerio Público (MP), que informó que fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desarrollan revisiones técnicas para determinar si los medios de transporte fueron modificados para el traslado de cargamentos ilícitos.