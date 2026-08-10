¿Compartimientos secretos? Investigan vehículos y lanchas de “Los Coleman” tras hallazgo de pistas clave

Las autoridades hondureñas ampliaron este lunes las investigaciones contra la estructura criminal conocida como “Los Coleman”, al realizar inspecciones especializadas en vehículos terrestres y embarcaciones decomisadas durante la operación Mare Nostrum, ejecutada el pasado 3 de agosto en Puerto Cortés.
La nueva diligencia fue confirmada por el Ministerio Público (MP), que informó que fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desarrollan revisiones técnicas para determinar si los medios de transporte fueron modificados para el traslado de cargamentos ilícitos.
Según el comunicado oficial, la acción surge a partir de información de inteligencia que apunta a la posible existencia de compartimientos falsos utilizados para ocultar droga dentro de vehículos y embarcaciones vinculadas a la organización.
Las inspecciones cuentan con el apoyo de la Fuerza Naval de Honduras y de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNPSF), cuyos equipos participan en la revisión de las unidades decomisadas durante los allanamientos.
La estructura criminal fue golpeada la semana pasada mediante la operación Mare Nostrum, una intervención coordinada por la FESCCO y la ATIC que incluyó ocho allanamientos en las comunidades de Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, en el municipio de Puerto Cortés.
Durante esas acciones fue capturado Herber Eulices Chávez Pérez, señalado por las autoridades como supuesto responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir. Su situación jurídica continúa siendo analizada por los tribunales competentes.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la operación también se decomisaron siete kilos de supuesta cocaína, 10 armas de fuego, dos granadas de fragmentación, 10 cargadores para fusil, equipo táctico de uso policial y militar, además de 16 vehículos.
Las investigaciones sostienen que “Los Coleman” mantienen vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México, formando parte de una red dedicada al tráfico de drogas a gran escala, así como a actividades de sicariato y almacenamiento de armamento de alto poder.
Las autoridades señalan que la organización habría utilizado extensas propiedades en la zona norte del país para facilitar operaciones relacionadas con el narcotráfico.
Además, se le atribuye el control de rutas marítimas empleadas para movilizar cargamentos de droga con destino final hacia Estados Unidos.
Según la investigación, la estructura también estaría vinculada al aterrizaje de aeronaves procedentes de Sudamérica en pistas clandestinas ubicadas en el sector de El Remolino, Baracoa, Cortés, así como al ingreso de estupefacientes mediante lanchas rápidas.
Uno de los principales objetivos de la operación fue Luis Felipe Aguilera Coleman, alias “Pipe”, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización. Sin embargo, logró evadir la captura durante los allanamientos realizados la semana anterior.
El Ministerio Público reiteró que las inspecciones en curso forman parte de una estrategia para fortalecer las pruebas dentro del expediente investigativo y determinar el uso que la estructura criminal daba a los vehículos y embarcaciones decomisados.