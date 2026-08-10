¿Quién es "Perro Negro" de Estrella Roja? El motivo detrás de su viral apodo

El Estrella Roja de Danlí es uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional de Honduras y trajo consigo una curiosa historia con su jugador conocido como "Perro Negro".
El jugador se volvió viral en las redes sociales tras mostrarse en la Primera División con su curioso apodo. Es por ellos que muchos se preguntan sobre su identidad y la razón de su apodo.
El atacante izquierdo del conjunto de Danlí, quien apareció con un curioso sobrenombre estampado en la parte posterior de su camiseta.
Las imágenes de Duarte no tardaron en circular por las redes sociales, donde muchos seguidores comenzaron a preguntarse quién era el jugador que llevaba ese peculiar apodo en su camiseta.
Hablamos de Esteban Duarte, un futbolista originario de Danlí y lleva varios años defendiendo los colores de Estrella Roja, club con el que consiguió una hazaña importante esta temporada.
El atacante fue parte del plantel que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño, convirtiéndose en uno de los jugadores que ahora disfruta del histórico salto a la Liga Nacional.
Una de las principales características de Esteban Duarte es su polivalencia, ya que puede desempeñarse en diferentes posiciones dependiendo de las necesidades del entrenador.
Aunque habitualmente juega como mediocampista izquierdo, también puede actuar como volante por fuera e incluso ocupar la posición de contención en la zona media.
El “Perro Negro” ya ha tenido rodaje en la Primera División, pues entre los años 2019 y 2020 defendió los colores del Real de Minas, dirigido en aquel momento por Raúl Cáceres.
Pese a las oportunidades que tuvo para cambiar de equipo, Duarte decidió mantenerse ligado a Estrella Roja y continuar defendiendo los colores del conjunto de su ciudad.
Con el paso de los años se convirtió en un futbolista importante para la institución y terminó siendo protagonista del ascenso que llevó a la Furia Roja hasta la Liga Nacional.
Pero la gran pregunta que muchos aficionados se hicieron tras su debut fue el motivo por el que Esteban Duarte lleva el sobrenombre de “Perro Negro”.
LA PRENSA lo contactó y reveló el motivo: "El apodo de Perro Negro es por mi color de piel y por la forma en como marco en los partidos. Ese apodo viene desde que jugaba de pequeño con mi hermano, con él jugábamos en Jacaleapa".
"Nunca pensé que sería tanto revuelo", reveló a LA PRENSA sobre lo viral que se hizo su apodo tras estrenarse en Liga Nacional.
Esteban Duarte ha sido uno de los protagonistas en este inicio del Apertura 2026 por su peculiar apodo, pero promete ser una de las sorpresas con Estrella Roja. El pasado junio renovó su contrato con el conjunto de Danlí.