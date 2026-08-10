Inés García revela la verdad tras noticia sobre Lamine Yamal: "Tengo malas noticias"

Inés García puso fin a los rumores y reveló la razón de su distancia con Lamine Yamal, su actual pareja sentimental.
Lamine Yamal ya está en la recta final de sus vacaciones de verano, debido a que el 12 de agosto está citado para que vuelva a la disciplina del FC Barcelona. Está viviendo uno de sus mejores veranos, especialmente después de conquistar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.
Tras ganar el Mundial 2026, Lamine Yamal se fue rumbo a Colombia y para sorpresa de todos no estuvo Inés García con el delantero del FC Barcelona.
La creadora de contenido sevillana, que cuenta con más de 4,3 millones de seguidores, no acudió a Colombia, algo que desató muchos rumores en redes sociales, concretamente en X.
Además, días previos, Inés publicó una historia a través de Instagram, donde decía: "Tengo tantas malas noticias esta semana que no sé ni qué contaros".
En redes sociales, algunos usuarios han especulado sobre una posible infidelidad e incluso sobre una supuesta ruptura entre Lamine e Inés.
A través de redes sociales comenzaron a circular unas fotos de Lamine Yamal y la modelo Kelly Reales en un yate, lo que rápidamente alimentó los rumores sobre su relación con Inés García. Sin embargo, las imágenes que se han viralizado están creadas o manipuladas con inteligencia artificial (IA).
La joven Inés García explicó que no pudo acompañar al futbolista debido a un problema de salud que requiere tratamiento y seguimiento médico durante varios meses.
Esta vez, sin embargo, el motivo de su preocupación estaba relacionado con algo mucho más personal: su estado de salud.
La bella novia de Yamal ha estado ausente de los viajes del jugador de Barcelona debido a problemas de salud.
A través de sus Instagram Stories, Inés explicó que se había sometido a análisis clínicos y a un TAC con contraste para conocer el origen de los problemas que venía enfrentando.
La influencer contó que está lidiando con infecciones recurrentes relacionadas con los riñones y la vejiga, una situación que ha requerido seguimiento médico y que ahora implicará un tratamiento de tres meses.
"Me han detectado que tengo el riñón como hinchado, tengo una infección en la vejiga. De tantas infecciones, mis riñones y mi vejiga no aguantan más”, explicó Inés al hablar sobre su estado de salud con sus seguidores.
La vida sentimental de Inés ha estado bajo constante atención desde que hizo pública su relación con Lamine Yamal en 2026. Desde entonces, cualquier cambio en sus redes sociales ha sido suficiente para alimentar nuevas teorías sobre la pareja.
"Hace dos años me hice un estudio supercompleto y me dijeron que no tenía nada y ahora me estoy haciendo cosas porque no se puede ya", comentó preocupada.
"Tengo que estar tres meses con un tratamiento a ver qué tal va y me tienen que mirar de dónde viene y cómo me puedo curar, ya que no es ninguna tontería", dijo Inés.
El futbolista del Barcelona y la influencer hicieron pública su relación en mayo de 2026, cuando aparecieron juntos durante la celebración del equipo azulgrana.
Con los estudios realizados y un tratamiento ya previsto, Inés tendrá que concentrarse ahora en su recuperación. Su decisión de compartir parte del proceso también permitió a sus seguidores conocer la situación directamente de su propia voz, en lugar de dejar espacio a nuevas especulaciones.