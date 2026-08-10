La inesperada muerte de Alejandro Castellanos, exnadador olímpico e hijo de exministro de Salud

La repentina muerte de Alejandro Daniel Castellanos Dusavange, exnadador olímpico hondureño e hijo del exministro de Salud Plutarco Castellanos, ha causado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva nacional.
El fallecimiento ocurrió este lunes en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, donde el deportista se desplomó frente a un cajero automático ubicado en una agencia bancaria de la capital.
De acuerdo con información preliminar, Castellanos había llegado al lugar para realizar un retiro de dinero. Tras completar la transacción, salió de las instalaciones y cayó al suelo repentinamente en la entrada del cajero.
Un guardia de seguridad relató que el hombre ingresó con normalidad al establecimiento y que el incidente ocurrió pocos segundos después de abandonar el área bancaria.
Testigos que se encontraban en el sector alertaron sobre la emergencia y solicitaron ayuda; sin embargo, cuando se verificó su estado ya no presentaba signos vitales.
Al momento del hecho, Castellanos vestía ropa deportiva, lo que coincide con versiones de personas cercanas que aseguran que mantenía una rutina constante de ejercicio físico y actividades relacionadas con el deporte.
Alejandro Daniel Castellanos tenía 46 años y estaba próximo a cumplir 47 el próximo 29 de agosto. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de su muerte.
Su cuerpo fue trasladado para los procedimientos correspondientes, mientras se espera el informe de Medicina Forense que determinará las circunstancias exactas del fallecimiento.
Castellanos fue una figura destacada de la natación hondureña. En el año 2000 representó al país en los Juegos Olímpicos de Sídney, donde compitió en la prueba de 100 metros estilo libre masculino.
Además de participar en la máxima cita deportiva mundial, tuvo el honor de portar la bandera de Honduras durante la ceremonia inaugural de aquellos Juegos Olímpicos, convirtiéndose en uno de los atletas más reconocidos de su generación.
En años recientes continuó promoviendo la actividad física y los hábitos saludables. En 2025 lanzó un pódcast enfocado en el deporte, espacio en el que compartía experiencias, entrevistaba a atletas hondureños y motivaba a la población a mantener un estilo de vida activo.
La familia de Alejandr no se ha pronunciado públicamente sobre su fallecimiento, mientras diversas personas vinculadas al deporte expresan mensajes de pesar por la pérdida del exolímpico hondureño. Fotografía de Plutarco Castellanos, exministro de Salud.