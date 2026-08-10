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"Quiero salir": reveladores últimos videos de Yamileth, asesinada de madrugada en Copán

La joven era madre de dos menores y tenía miles de seguidores en redes sociales. En los últimos videos que publicó en TikTok hay comentarios de incredulidad por su muerte

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La muerte violenta de Yamileth Bonilla Avilés, una joven de entre 18 y 19 años, ha causado consternación entre pobladores de La Entrada, Copán y sus miles de seguidores en redes sociales, luego de que fuera encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 9 de agosto.
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El hecho ocurrió en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, donde la joven habría sido atacada a balazos mientras se movilizaba en una motocicleta. Según información preliminar, Yamileth se desplazaba desde la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado cuando sujetos desconocidos la habrían interceptado.
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Durante el ataque, la joven recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Entre las heridas reportadas se encuentran lesiones en el cráneo y el torso, que le habrían provocado la muerte en el lugar.
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Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por este caso.
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Yamileth Bonilla era madre de dos menores de edad y originaria y residente de Nueva Arcadia. También había vivido anteriormente en la comunidad de El Encanto, Protección, Santa Bárbara. Además de su vida familiar, la joven mantenía actividad constante en redes sociales, donde compartía momentos de su día a día, rutinas y viajes.
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En TikTok acumulaba cerca de 10 mil seguidores. Tras conocerse su muerte, decenas de usuarios dejaron mensajes de pesar en sus últimas publicaciones.
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“Quiero salir, pero a la vez quedarme con mis hijos”, fue uno de los últimos mensajes publicados en redes sociales por la joven. "Quiero trabajar para no pedirle nada a nadie, pero también quiero ser una mamá presente; quiero salir, pero a la vez quiero quedarme en la casa con mis hijos. Quiero tener muchas cosas y el no tenerlas me estresa", se lee en la descripción de un video que publicó reciéntemente.

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Un reporte relacionado con el caso señala que durante la persecución se escucharon los gritos de un hombre que presuntamente le exigía a la joven que se detuviera. “Que te pares, perra”, le gritó el atacante, según el reporte preliminar recibido por las autoridades.
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