"Quiero salir": reveladores últimos videos de Yamileth, asesinada de madrugada en Copán

“Quiero salir, pero a la vez quedarme con mis hijos”, fue uno de los últimos mensajes publicados en redes sociales por la joven. "Quiero trabajar para no pedirle nada a nadie, pero también quiero ser una mamá presente; quiero salir, pero a la vez quiero quedarme en la casa con mis hijos. Quiero tener muchas cosas y el no tenerlas me estresa", se lee en la descripción de un video que publicó reciéntemente.