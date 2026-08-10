"Quiero salir": reveladores últimos videos de Yamileth, asesinada de madrugada en Copán

Una joven madre que deja dos hijos<b>Policía busca esclarecer la muerte de Yamileth</b>Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para <b>acordonar la escena y comenzar las primeras diligencias investigativas</b>.Los equipos policiales trabajan en la recopilación de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás del ataque contra la joven.Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y usuarios de redes sociales lamentan la muerte de Yamileth, cuyo caso vuelve a generar preocupación entre los habitantes de <b>La Entrada, Copán</b>