¡No olvide el paraguas! Copeco pronostica lluvias para esta tarde en San Pedro Sula

Si tiene pensado asistir este día a las actividades de la Feria Juniana en San Pedro Sula, más vale que no salga sin paraguas. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió sobre lluvias y chubascos para la tarde y noche de este sábado en la zona norte del país.
El pronosticador de Copeco, Alberto López, informó duranteentrevista que las condiciones climáticas estarán marcadas por precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.
Según explicó el experto, las lluvias estarían afectando principalmente los departamentos de Yoro, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, siendo San Pedro Sula uno de los puntos con mayor probabilidad de registrar tormentas.
López detalló que las precipitaciones comenzarían a desarrollarse a partir de las 2:00 de la tarde, extendiéndose hacia horas de la noche, justo cuando miles de personas se preparan para disfrutar de eventos como el desfile de carrozas, el carnaval y los juegos mecánicos.
El pronosticador señaló que uno de los factores de mayor preocupación es la actividad eléctrica, por lo que hizo un llamado a la población a tomar precauciones para evitar incidentes.
Entre las recomendaciones, Copeco pidió evitar el uso del teléfono celular mientras se registren tormentas eléctricas, debido al riesgo de sufrir descargas.
Asimismo, instó a los ciudadanos a portar sombrilla o impermeable, ya que las lluvias podrían sorprender tanto en la tarde como en horas nocturnas, coincidiendo con el desarrollo de la feria.
Otra advertencia importante es no buscar refugio debajo de árboles o estructuras metálicas de gran altura, debido al peligro que representan los fuertes vientos y posibles descargas eléctricas.
López recordó el reciente caso ocurrido en Cofradía, donde una persona perdió la vida tras la caída de un árbol, como ejemplo de los riesgos que pueden presentarse durante eventos climáticos adversos.
En cuanto a la duración de las lluvias, el especialista explicó que los chubascos podrían extenderse entre 40 minutos y una hora, aunque en algunos casos podrían alcanzar hasta una hora y media.
Sobre posibles inundaciones, Copeco indicó que no se esperan acumulados extremos, pero sí podrían registrarse anegaciones urbanas en sectores bajos de San Pedro Sula, una ciudad vulnerable ante este tipo de eventos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse atenta a los boletines oficiales y disfrutar de las actividades de feria con responsabilidad, tomando las medidas necesarias para resguardarse de cualquier cambio repentino en las condiciones del clima.