Top 10: los pollos chucos favoritos de San Pedro Sula

Por referencias, presentamos el Top 10 de los mejores pollos con tajadas de San Pedro Sula, una selección de establecimientos que destacan por su sabor, trayectoria, calidad y preferencia entre los amantes de este ícono de la gastronomía hondureña. TOP 1: En Pollos La Abuela, el pollo frito se sirve con tajadas, ensalada de repollo, encurtido, chismol y su tradicional salsa, una combinación que ha conquistado el paladar de sus clientes.