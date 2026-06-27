Top 10: los pollos chucos favoritos de San Pedro Sula

El pollo con tajadas es más que un platillo típico: representa una tradición profundamente arraigada en la identidad gastronómica de San Pedro Sula. Desde hace una década, las hermanas Leda y Karla Calderón deleitan a los sampedranos con su pollo frito y una variada oferta en Pollos La Abuela, ubicado en la colonia San Carlos de Sula 1, 27 calle.
Por referencias, presentamos el Top 10 de los mejores pollos con tajadas de San Pedro Sula, una selección de establecimientos que destacan por su sabor, trayectoria, calidad y preferencia entre los amantes de este ícono de la gastronomía hondureña. TOP 1: En Pollos La Abuela, el pollo frito se sirve con tajadas, ensalada de repollo, encurtido, chismol y su tradicional salsa, una combinación que ha conquistado el paladar de sus clientes.
TOP 2: Doña Balbina Rodríguez es quien da el sazón que por más de tres décadas ha distinguido a los tradicionales Pollos Nixon. El próximo 29 de junio, este emblemático negocio de la colonia Satélite celebrará 33 años deleitando a sus clientes con su receta y sabor característicos.
Los tradicionales Pollos Nixon se sirven con tajadas recién hechas, ensalada de repollo, chismol y su especial salsa de la casa. Además, ofrecen un amplio menú con pollo, pata de pollo, cerdo y carne molida. El negocio está ubicado en la colonia Satélite, frente a la escuela Primero de Febrero.
Generaciones de sampedranos han crecido disfrutando esta emblemática combinación de pollo frito, crujientes tajadas de guineo verde, encurtidos y salsas que distinguen a cada establecimiento. En el Top 3 figura Pollos Marina, con más de cinco años deleitando con su auténtico sabor y porciones completas de ala y pechuga, pierna y cadera.
Pollos Marina, ubicado en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, sobre la 12 calle B entre la 9 y 10 avenida, frente a la Carnicería Marina, ofrece desde hace años su reconocido pollo frito a los sampedranos.
TOP 4: Pollos Mamavila es una de las marcas más populares de pollo chuco en San Pedro Sula, reconocida por su pollo frito acompañado de tajadas, ensalada, chismol y un sabor inconfundible.
Con más de 50 años de tradición, Pollos Mamavila se ha consolidado como uno de los restaurantes de pollo chuco más emblemáticos de San Pedro Sula. Generaciones de clientes han sido conquistadas por su sabor inconfundible y recetas que perduran en el tiempo. El negocio está ubicado en la colonia Aurora.
TOP 5: Con apenas nueve meses de apertura, Engorda Chicken se ha ganado un espacio entre los amantes del pollo chuco. Su propietaria, Tahiry Madrid, impulsa el emprendimiento con una propuesta fresca y el popular lema: “Desde arriba no hay barriga”.
En Engorda Chicken, los clientes disfrutan de pollo con tajadas, almuerzos, tajadas con carne molida y pata de pollo “con todos los poderes”, además de cenas. Una propuesta que combina sabor casero, porciones generosas y el toque especial que distingue a este emprendimiento sampedrano.
TOP 6: Jeimi Gonzales, de Toreto’s, presenta uno de los tradicionales pollos con tajadas que conquistan a los clientes de este restaurante, que desde hace más de ocho años ofrece un menú variado y opciones para todos los gustos a los sampedranos.
Ubicado en la colonia Ideal, Toreto’s ofrece porciones de pollo con pierna y cadera o pechuga y ala, desde 120 lempiras, acompañadas de crujientes tajadas, salsas especiales y encurtidos que realzan cada platillo.
TOP 7: Coco Chicken se ha convertido en una de las opciones favoritas para disfrutar pollo frito en San Pedro Sula, gracias a sus precios accesibles y porciones que se ajustan a todos los bolsillos. Sus combos, que van de L30 a L45, atraen cada día a clientes que buscan sabor y economía en un mismo lugar.
Con sabor, calidad y precios accesibles. Encuéntralos en el barrio Cabañas, 10 calle 14 avenida; y colonia Satélite.
TOP 8: Con 14 años de trayectoria, Pollos La Vuelta se ha consolidado como una de las opciones preferidas para disfrutar pollo frito crujiente acompañado de tajadas de guineo, aderezo y encurtido. Atiende todos los días de 9:00 am a 11:00 pm y está ubicado en la 10 calle, frente al campo de fútbol de la colonia Villeda Morales.
TOP 9: Cactus deleita a sus clientes con pollo con tajadas acompañado de chismol, repollo, encurtido y una variedad de aderezos. El restaurante está ubicado en la primera avenida de la colonia Las Mercedes, bloque A, casa #7, donde ofrece una propuesta llena de sabor.
Hoy en día, el pollo chuco se ha convertido en uno de los platillos más consumidos durante ferias, eventos populares y reuniones familiares. TOP 10: Katrachamoys, su receta tradicional atrae a los comensales.