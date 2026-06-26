Actividades y “hobbies” que se disfrutan en la Capital Industrial

Los sampedranos nos caracterizamos por ser alegres, extrovertidos y aventureros, y como siempre estamos buscando algo que hacer. En la ciudad hay una amplia variedad de actividades para disfrutar en los ratos libres. Desde distintas disciplinas deportivas, restaurantes y cafeterías en cada esquina hasta lugares para ir a bailar, cantar y liberar el estrés de la rutina. Y por supuesto, las propuestas artísticas y culturales como el cine, exposiciones de pintura o teatro no pueden faltar. Estos son los “hobbies” preferidos en San Pedro Sula, ciudad que este mes celebra sus 490 años.
Cantar y bailar funciona como medicina natural para aliviar el estrés de la rutina. San Pedro Sula tiene opciones como Club Despechadas, un recinto exclusivo que abrió sus puertas recientemente y que puedes visitar con tus amigos para hacer karaoke. También ofrece shows musicales y una discoteca.
"La idea de abrir Club Despechadas surgió de una necesidad de karaoke en la ciudad. Aquí hacemos karaoke, tenemos discoteca después de las 11 pm, tenemos concursos y también un show de bailarines", expresó Inés Altamirano, representante de Club Despechadas. Los horarios son: de miércoles a domingo desde las 6: 00 pm en adelante. Están ubicados en el Barrio Suyapa, 11 calle, 14 y 15 avenida. Para más información escriba o llame al número: +504 9933-4791.
Si lo que usted disfruta son las actividades deportivas, también hay varias opciones. Lugares como Pro Padel, Padel X y Sportia Padel Club lideran la creciente comunidad de este deporte en la ciudad. Para esta edición conversamos con Vicky Salgado y Alessandro Suárez, representantes de ProPadel.
"Este es el sueño y el proyecto que mi esposo imaginó, mi esposo Roberto Méndez y yo y varios jugadores de aquí de San Pedro Sula decidieron hacer un club de jugadores para jugadores y abrimos este club con cuatro canchas", dijo Vicky Salgado. En la imagen: El equipo de ProPádel Honduras.
Las canchas están abiertas desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Para mayor información puedes llamar al número de teléfono: 9622-0331.
El fútbol sigue siendo el rey, y los sampedranos disfrutan las famosas “potras” en canchas como Sportmania, Planeta Football, entre otras. Álvaro Meraz, jefe de proyectos y eventos de Sportmanía platicó con nosotros sobre la historia y próximos proyectos de este complejo deportivo, uno de los más icónicos de la ciudad.
"Sportmanía es un complejo deportivo que existe hace más de 16 años, orgullosamente sampedranos. Tenemos promociones en el día, tenemos promociones para escuelas, colegios y academias. El complejo deportivo abre sus puertas a partir de las 9: 00 am hasta las 11: 00 pm de lunes a domingo", comentó Álvaro Meraz, jefe de proyectos y eventos de Sportmanía. Actualmente cuentan con cuatro canchas techadas y seis canchas abiertas.
Álvaro Meraz también adelantó que próximamente Sportmanía inaugurará las canchas de pádel y a esta sección del complejo se le denominará "Pádelmanía".
Por otro lado, Ramón Hernádez, de Planeta Football también animó a los sampedranos a visitar sus canchas para disfrutar de la pasión del fútbol en un ambiente tranquilo y familiar.
"Tenemos unas canchas relativamente nuevas, tenemos seis años de estar aquí en San Pedro Sula. Nuestros horarios son de 6: 00 pm hasta las 10: 00 pm, de lunes a domingo. Nuestro placer es que todos los jóvenes, adultos, niños o familias puedan venir y puedan disfrutar un tiempo de fútbol. También pueden alquilar las canchas para realizar otro tipo de actividades si desean, así que están a disposición del público".
Para más información comuníquese al número de teléfono: 9617-3011.
El ciclismo también forma parte de las actividades recreativas que disfrutan los sampedranos. En nuestra ciudad tenemos varios clubs entre los cuales podemos mencionar los siguientes: Descolgados HN, Tribu MTB, Tripas MTB , Aventureros HN, Comandos MTB, La roja Team, TLT team y Los Lini Team.
Los ciclistas suelen practicar este deporte en diversos lugares de San Pedro Sula como lo son: el sendero del Merendón o también conocida como la Montaña de la Coca Cola. También en comunidades como Miramelinda, Santa Ana, Armenta, Zapotal, Altos de Sula, Veracruz, entre otros.
"Siempre tratamos de reunirnos en lugares estratégicos ya que somos ciclistas que vivimos en diversos putos de la ciudad que por lo general lo practicamos por la mañana de entre 5 a 8 am o por la tarde de entre 5 - 8 pm. La actividad está diseñada para todo tipo de ciclistas desde principiantes hasta avanzados también existe una federación nacional de ciclismo de honduras, FENACIH, la cual regula muchos puntos a seguir para la buena práctica del deporte y la cual realiza un calendario de competición a lo largo del Año en diferentes ramas del ciclismo con lo son el MTB, Bici ruta, Bici Downhill y BMX", explicó Milton Corea, miembro de Los Lini Team.
Y para los amantes del patinaje, en San Pedro Sula también hay un espacio para que grandes y chicos puedan practicar de este deporte.
Se trata de la comunidad Sobre Ruedazz. La reunión es todos los domingos de 4:40 pm a 6pm en el estadio Olímpico. Si desea ser parte de la comunidad puede llamar o escribir al número 33155201.
Senderismo o caminatas. Puede hacerlo de forma gratuita en El Merendón, el Paseo de los Caminantes o el bulevar Las Torres en Jardines del Valle.
Y si desea apreciar la propuesta de los diferentes pintores hondureños, puede visitar las diferentes galerías de la ciudad, entre ellas: Galería Nacional de Arte, Museo Daisy Fasquelle Bonilla (Banco Central de Honduras) y Galería Colibrí en el Centro Cultural Sampedrano.
Si lo que usted disfruta es el teatro, cada año se exhiben obras del Círculo Teatral Sampedrano, Proyecto Teatral Futuro y La Teatral Sampedrana.
Y en cuanto al cine, en San Pedro Sula contamos con tres compañías, estas son Cinemark, Cinépolis y Metrocinemas. En total suman cuatro complejos o cines físicos distribuidos en los principales centros comerciales de la ciudad.