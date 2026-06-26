Actividades y “hobbies” que se disfrutan en la Capital Industrial

"Tenemos unas canchas relativamente nuevas, tenemos seis años de estar aquí en San Pedro Sula. Nuestros horarios son de 6: 00 pm hasta las 10: 00 pm, de lunes a domingo. Nuestro placer es que todos los jóvenes, adultos, niños o familias puedan venir y puedan disfrutar un tiempo de fútbol. También pueden alquilar las canchas para realizar otro tipo de actividades si desean, así que están a disposición del público".

Para más información comuníquese al número de teléfono: 9617-3011.