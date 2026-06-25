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Así disfrutaron del juzgamiento de la raza Brahman en la Expo Agas 2026

La 58.ª edición del juzgamiento de ganado en el recinto de Agas, por motivo de la Feria Juniana, reunió a criadores de todo el país en una de las competencias más relevantes del sector ganadero

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 16:29 -
  • Laura Amaya
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La pista principal de la Expo Agas 2026 reunió a ganaderos de todo el país en el juzgamiento de la raza Brahman Gris y Rojo.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Familias de distintos departamentos viajaron para asistir al juzgamiento y vivir una jornada dedicada a la excelencia ganadera.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
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Ejemplares de alta calidad y genética fueron protagonistas en el juzgamiento de la raza Brahman Gris y Rojo.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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El ingreso de los diferentes ejemplares a la pista de presentación marcó el inicio de las evaluaciones.

Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Un juez estadounidense fue el encargado de evaluar y calificar cada uno de los ejemplares participantes durante el juzgamiento de la raza Brahman Gris y Rojo.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Desde becerros hasta toros adultos participaron en el juzgamiento de la raza Brahman, exhibiendo la calidad genética y el trabajo de mejoramiento desarrollado por los ganaderos nacionales.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Desde becerros hasta toros adultos participaron en el juzgamiento de la raza Brahman, exhibiendo la calidad genética y el trabajo de mejoramiento desarrollado por los ganaderos nacionales.

 Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA
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Joseline Borjas y el pequeño Santiago viajaron desde Talanga, Francisco Morazán, para disfrutar del juzgamiento de la raza Brahman y del ambiente familiar.

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Un grupo de ganaderos posó para el lente de Diario LA PRENSA.

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Integrantes de la Hacienda La Trinidad, de Talanga, Francisco Morazán

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El reconocido doctor Arturo Bendaña disfrutó junto a su familia de las actividades de la Expo Agas.

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Niños de diferentes centros escolares estuvieron presentes en la Expo Agas 2026, donde conocieron de cerca la importancia de la ganadería y el mejoramiento genético.

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La belleza y la elegancia femenina también estuvieron presentes durante la jornada.

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La elegancia masculina también se hizo presente en esta1 actividad.

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