Los 10 mejores asados de San Pedro Sula

Los asados ocupan un lugar privilegiado entre las preferencias alimenticias de los sampedranos, por eso hoy empezamos este top 10 con Asados Frank. Con ocho años de trayectoria en el mercado gastronómico sampedrano, se ha consolidado como una de las paradas favoritas para disfrutar carnes asadas, pollo y chuletas con el auténtico sabor catracho.
Asados Frank conquista a sus clientes con platos acompañados de tajadas de guineo verde, frijoles, queso, encurtido y sus exclusivas salsas. El negocio, ubicado en la colonia Fesitranh, atiende todos los días en un horario de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Top 2. Mani's Grill se ha convertido en una opción para los amantes de los asados y las parrilladas en San Pedro Sula. Su menú incluye carnes a la parrilla acompañadas de guarniciones y salsas que resaltan el sabor de cada platillo, ofreciendo una experiencia ideal para compartir en familia o con amigos.
Mani's está ubicado una cuadra y media abajo de Pepsi, sobre la avenida Circunvalación (Juan Pablo II), y atiende todos los días de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. Para pedidos e información, puede comunicarse al 9919-6789.
Top 3. Con cinco años de trayectoria, Asados Garífunas Grill se ha ganado la preferencia de sus clientes gracias a una propuesta gastronómica única que fusiona el sabor de las parrilladas con la auténtica esencia de la cocina garífuna. Esta combinación de tradición e innovación lo ha convertido en un referente para quienes buscan disfrutar de experiencias culinarias diferentes y llenas de sabor.
Garifuna's Grill está ubicado en la colonia Satélite, entre la cuarta y quinta etapa, donde recibe a los amantes de la buena comida.
Top 4. Con ocho años de trayectoria, El Toro de la 33 se ha consolidado como uno de los restaurantes favoritos de los sampedranos gracias a sus generosas porciones y su inconfundible sabor. Entre sus especialidades destacan los platillos dobles y la famosa Tripleta, servidos con tajadas, frijoles, queso, encurtido y una variedad de aderezos que realzan cada bocado y ofrecen una experiencia gastronómica única.
El Toro de la 33 está ubicado a la orilla de la 33 calle, en la entrada de la colonia San José V. Atiende de lunes a domingo, de 5:00 p. m. a 10:00 p. m.
Top 5. Con más dos años y medio en el mercado gastronómico sampedrano, Asados Moso se ha ganado la preferencia de sus clientes por el sabor de sus parrilladas. Sus platillos destacan por acompañarse de aderezos preparados de manera artesanal, además de su popular especialidad: la doble carne, una de las opciones más solicitadas del menú.
Asados Moso está ubicado a la orilla de la 33 calle, frente al campo Majoncho Sosa, atiende de 5:30 p. m. a 10:00 p. m. y permanece cerrado los jueves.
Top 6. Asados Viko’s ofrece un amplio menú que incluye pollo asado, costilla de cerdo, chuleta, carne de res y chorizo. Cada platillo se sirve con tajadas, frijoles, chimichurri y otros acompañamientos que resaltan el sabor de sus parrilladas, convirtiéndolo en una de las opciones preferidas por los amantes de los asados en San Pedro Sula.
Asados Viko's está ubicado en la 15 calle, 19 avenida, sobre el segundo anillo, en la entrada de la colonia San Roberto de Sula. Atiende todos los días y ofrece servicio de pedidos al 9639-2337, brindando a sus clientes la comodidad de disfrutar sus especialidades tanto en el restaurante como para llevar.
Top 7. Asados Donde Mando se ha ganado la preferencia de los sampedranos por ofrecer platillos completos a precios accesibles. Su variado menú incluye carne de res, costilla de cerdo, chuleta, pollo y chorizo, acompañados de tajadas, encurtido y una selección de aderezos que complementan el sabor de cada preparación.
Asados donde Mando está ubicado en el barrio Cabañas, 10 calle, 12 avenida, y atiende de miércoles a domingo a partir de las 6:00 de la tarde.
Top 8. Carnitas Daniel deleita a sus clientes con auténticos platillos preparados al momento, reconocidos por su sabor tradicional y generosas porciones. Su propuesta gastronómica se ha convertido en una opción para quienes buscan disfrutar carnes asadas acompañadas de tajadas y aderezos que realzan cada preparación.
Asados y parrilladas Viko's ubicación Colonia San Carlos Horarios: jueves a Domingo de 5:00 p.m. a 10:30 p.m.Teléfono de contacto: 3155-7485
Top 9. Toreto's Grill ofrece un amplio menú que incluye carne de res, pollo asado, chuleta y costilla de cerdo, acompañados de tajadas, frijoles, encurtido y aderezos que complementan el sabor de cada platillo. Su propuesta lo convierte en una de las opciones preferidas para disfrutar de una buena parrillada.
Toreto's Grill está ubicado en la colonia Ideal, entre la 6 y 7 calle, 15 avenida. Atiende pedidos y reservas al 9612-3466.
Top 10. Asados Nixon ofrece una propuesta diferente para los amantes de las parrilladas. Su menú incluye pollo asado, costilla de cerdo, carne de res y chuleta, servidos con tajadas, repollo, encurtido, frijoles, tortillas y una distintiva salsa elaborada con caldo de pata de pollo, que aporta un sabor único a cada platillo.
Asados Nixon está ubicado en la calle principal de la colonia Satélite, frente a la Escuela Primero de Febrero, y atiende todos los días a partir de las 6:00 de la tarde.