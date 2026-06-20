Las bellezas que deja el Gran Desfile Hípico 2026 en San Pedro Sula

Elegancia, tradición y colorido marcaron una vez más el Gran Desfile Hípico 2026 en San Pedro Sula, uno de los eventos más esperados dentro de la Feria Juniana y que reune a cientos de personas a lo largo de su recorrido.
Desde tempranas horas, familias sampedranas y visitantes comenzaron a ubicarse en distintos puntos de la ciudad para presenciar el desfile, que se realiza este sábado 20 de junio desde la intersección de la 10 avenida y la 105 Brigada de Infantería.
El recorrido del desfile Hípico avanzará por la avenida Circunvalación, donde jinetes, caballos de alta escuela y carrozas adornadas captarán la atención del público, hasta culminar en el emblemático Monumento a la Madre.
Pero más allá de la exhibición ecuestre, el desfile volvió a convertirse en una vitrina de belleza, glamour y tradición, con la presencia de jóvenes, reinas de feria y asistentes que destacaron por su elegancia y carisma.
Las cámaras no tardaron en enfocarse en las sonrisas, los atuendos llamativos y la energía de las participantes, quienes se robaron parte del protagonismo de la jornada, convirtiéndose en una de las estampas más comentadas del evento.
Como cada año, el Gran Desfile Hípico no solo celebra la cultura y pasión por los caballos, sino que también se convierte en un punto de encuentro social donde convergen generaciones para disfrutar de una de las actividades más representativas de las Feria Juniana.
El ambiente estuvo acompañado de música, aplausos y la emoción de miles de asistentes que abarrotaron la ruta para vivir de cerca uno de los espectáculos más tradicionales de la capital industrial.
Entre el paso de los caballos y las exhibiciones de destreza, las miradas también se centraron en las bellezas que engalanaron la tarde, dejando imágenes memorables que ya comienzan a circular ampliamente en redes sociales.
El desfile reafirma año con año su lugar como uno de los eventos insignia de junio en San Pedro Sula, atrayendo tanto a amantes de la equitación como a quienes disfrutan de la cultura y la convivencia familiar.
Sin duda, la edición 2026 volvió a dejar postales llenas de tradición, pasión y belleza, consolidando el Gran Desfile Hípico como una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.