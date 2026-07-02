Capturan a ocho personas por invasión de terreno en Tegucigalpa y Comayagüela

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a ocho personas acusadas del delito de usurpación agravada en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con la información oficial, los detenidos son señalados de haber invadido un terreno ubicado en la aldea Altos de Santa Rosa, cuya ocupación fue denunciada por sus propietarios en abril de 2021.
Según la denuncia, los ahora imputados permanecían en el lugar de forma ilegal y sin autorización de los legítimos dueños, identificados como Alfredo Zúniga Rivas y María Álvarez Ventura.
El primer capturado fue Santos Alexis Dormes Álvarez, de 43 años, agricultor y residente en la colonia Amatillo de Tegucigalpa. Las autoridades ejecutaron en su contra una orden de captura por el delito de usurpación agravada en perjuicio de los dos propietarios.
También fue detenido Cecilio Gallardo Gómez, de 48 años, comerciante, casado y residente en la colonia José Trinidad Cabañas, en Tegucigalpa. Es acusado del mismo delito y en perjuicio de los mismos denunciantes.
La tercera capturada es Erika Patricia Osorto Amador, de 46 años, ama de casa y residente en la colonia Santa Clara de Tegucigalpa. Según la DPI, enfrenta una orden de captura por el delito de usurpación agravada relacionado con el mismo caso.
Asimismo, fue capturado José Rigoberto López Guillén, de 57 años, agricultor y residente en la colonia Nuevo Amanecer, en Tegucigalpa.
En el mismo operativo también fue detenida Digna Emérita Díaz Díaz, de 54 años, ama de casa y residente en esa misma colonia.
Entre los detenidos figura además Wilmer Meza García, de 29 años, albañil y residente en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela.
De igual forma, las autoridades capturaron a Santos Aguirre Méndez, de 57 años, albañil, casado y residente en la colonia José Trinidad Cabañas de Comayagüela.
El octavo detenido fue Edgardo Antonio Ramos, de 34 años, motorista y residente en la colonia Unidad y Fuerza de Comayagüela. Al igual que los demás imputados, es acusado del delito de usurpación agravada en perjuicio de Alfredo Zúniga Rivas y María Álvarez Ventura.
Según el informe policial, los propietarios del terreno denunciaron en 2021 que habían intentado resolver el conflicto mediante el diálogo en reiteradas ocasiones; sin embargo, aseguraron que no obtuvieron una respuesta favorable por parte de quienes ocupaban el inmueble, situación que dio origen al proceso penal.
Las ocho órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa el 22 de junio de 2026. Los detenidos serán remitidos a la autoridad judicial competente para continuar con el proceso correspondiente por el delito que se les imputa.