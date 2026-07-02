Los entrenadores que ya se fueron en pleno Mundial 2026: uno duró sólo un partido

Hasta siete entrenadores ya dejaron su cargo en plena disputa del Mundial 2026. Unos técnicos fueron echados y otros están en duda.
Sabri Lamouchi - Túnez: La lista de despidos la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi con un detalle no menor: su destitución fulminante se dio un día después del debut de Túnez perdiendo por una goleada por 5-1 a manos de Suecia.
Hervé Renard tomó el lugar de Sabri Lamouchi en el banquillo, pero el panorama no cambió mucho para Las Águilas de Cartago, que sucumbieron por 0-4 ante Japón, y por 1-3 frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos, quedando eliminados.
Hong Myung-Bo - Corea del Sur: El técnico de la selección surcoreana de fútbol presentó su dimisión asumiendo el fracaso del equipo, que no pasó de la fase de grupos del Mundial 2026.
Los Guerreros de Taeguk, de Hong Myung-Bo, terminaron su campaña en el Grupo A por detrás de México y Sudáfrica. No sumaron más que los tres puntos de la jornada inicial a expensas de República Checa, por lo que no se situaron entre las ocho mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.
Steve Clarke - Escocia: El DT anunció su renuncia como técnico del Ejército Tartán una vez se confirmó la eliminación en el Grupo C y puso fin a siete años al frente del equipo nacional.
Bajo el mando de Steve Clarke, los escoceses solo ganaron uno de los tres partidos en el Mundial 2026, frente a Haití por 0-1 en el estreno. Y cayeron con Marruecos por 1-0 y Brasil por 3-0.
Miroslav Koubek - República Checa: Renunció el 29 de junio tras quedar eliminados en la fase de grupos sin haber ganado un partido y con solo un punto de 9 posibles en las alforjas. La Federación Checa de Fútbol aceptó la salida de Miroslav Koubek de mutuo acuerdo.
Marcelo Bielsa - Uruguay: El entrenador argentino anunció el martes su despedida de la selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".
Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo". Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas, Marcelo negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión del plantel.
Ronald Koeman - Países Bajos: El entrenador informó a la Federación Neerlandesa de Fútbol que “no renovará su contrato que expira como entrenador de la selección” de su país.
Su decisión la había adelantado la noche del lunes tras caer eliminado su equipo ante Marruecos en una tanda de penaltis de los dieciseisavos de final. “El seleccionador nacional de 63 años anunció su decisión al día siguiente de la eliminación de los holandeses en el Mundial de 2026. Koeman concluye así su segundo periodo como entrenador nacional”, comunicó el organismo en un comunicado.
Sebastián Beccacece - Ecuador: Tras concluir su contrato al término de la participación de Ecuador en el Mundial 2026, el técnico argentino dejó de ser el DT de la selección ecuatoriana.
El entrenador argentino Sebastián Beccacece cerró oficialmente su ciclo al frente de Ecuador luego de la eliminación ante México en los dieciseisavos de final, donde la selección ecuatoriana cayó 2-0 en el Estadio Azteca.
Thomas Christiansen - Panamá: El futuro del entrenador hispano-danés en la selección panameña está en duda tras terminar su contrato luego de fracasar en el Mundial 2026.
Aunque la Fepafut mantiene el interés de renovarle su vínculo, el estratega danés también comienza a aparecer en el radar de otras selecciones nacionales. En Panamá aseguran que “Thomas Christiansen tiene una oferta de la Selección de Chile“, cuya federación continúa en la búsqueda de un nuevo seleccionador para encabezar el próximo proceso de La Roja.
¡EN DUDA! Julian Nagelsmann podría tener las horas contadas como seleccionador de Alemania tras su eliminación prematura del Mundial 2026, según el diario Bild, mientras otros medios afirman que Jürgen Klopp es el gran favorito para sucederle. "Si la DFB me pide que siga, aquí estaré, de lo contrario mi historia terminó aquí", se limitó a decir frente a los medios sobre su futuro.
Hajime Moriyasu - Japón volvió a casa tras su participación en el Mundial 2026 con una incógnita que comenzará a resolverse en los próximos días: la continuidad de Hajime Moriyasu al frente de la selección nacional. El entrenador evitó pronunciarse sobre su futuro al arribar al país y aseguró que, antes de tomar cualquier decisión, realizará una evaluación completa del desempeño del equipo en el torneo.
Graham Potter - La aventura de Potter como seleccionador de Suecia terminó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras caer eliminados con un marcador de 3-0 frente a Francia. El estratega inglés fue contratado de urgencia para esa fase del torneo, pero su futuro en el banquillo escandinavo queda comprometido y sin confirmación oficial de renovación tras esta eliminación.